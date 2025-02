Törött kézzel játszott, meg kellett műteni Németh Andrást

A Hamburgtól a Münsternek kölcsönadott magyar támadó a felek pénteki bajnokijának 56. percében állt be csereként, onnantól végig a pályán volt a vendégek által 2–1-re megnyert bajnokin. A Münster viszont most honlapján arról számolt be, hogy Németh András a mérkőzésen kézközépcsont-törést szenvedett, s nem érezte a sérülés súlyosságát, ezért végigjátszotta a találkozót.

„A meccs utáni vizsgálatok megerősítették a diagnózist, aztán hétfőn sikeresen megműtötték a münsteri Clemenshospitalban. Az, hogy Németh mikor térhet vissza a pályára, attól függ, hogyan gyógyul, azonban a péntek esti paderborni bevetés túl korainak tűnik” – fogalmazott a Münster honlapja.