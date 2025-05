Nagy Zsolt aranyérmet is kaphat a vasárnapi születésnapjára; Ferenczi János: Ha kell, tizenötször rúgjuk ki a labdát a stadionból

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk!

Nagy Zsolt aranyérmet is kaphat a vasárnapi születésnapjára. Tavaly az utolsó fordulóban lett bronzérmes a Puskás Akadémia, idén még arra is van esélye, hogy aranyérmesként zárjon: bármilyen forgatókönyvet hoz az utolsó játéknap, Nagy Zsolt szerint boldogok lehetnek az egész éves teljesítményük miatt, és bízik abban is, hogy harmadik nekifutásra már legyőzik a DVTK-t, vagyis nem rajtuk múlik majd, milyen színű érmet vehetnek át. Zombori András interjúja

Jó helyzetben várja az utolsó fordulót a Ferencváros, de könnyen lehet, hogy az ETO képes lesz ellenállni az utóbbi hetekben remekül működő szöglet- és szabadrúgás-variációknak, ráadásul a győriek a másik kapu előtt is jelentős kellemetlenségeket okozhatnak. Mohai Dominik háttéranyaga

Ferenczi János: Ha kell, tizenötször rúgjuk ki a labdát a stadionból. A Debreceni VSC bal oldali védője, Ferenczi János már kétszer átélte, hogy az utolsó forduló döntött csapata kieséséről, egyszer sikerült benn maradni, egyszer nem – szombaton jöhet a harmadik alkalom! Cserháti András írása

Ümit Davala: Sallai Roland jobbhátvédként is jól teljesített. Csütörtökön lett huszonnyolc esztendős Sallai Roland, akinek a Galatasaraynál töltött első idényéről a 2002-ben Törökországgal világbajnoki bronzérmet ünneplő Ümit Davala mondta el a véleményét Borsos Lászlónak

Carlo Ancelotti: Felejthetetlen éveket töltöttem a Real Madridnál. A királyiak hivatalosan bejelentették, hogy Carlo Ancelotti elhagyja a klubot, az olasz szakvezető utolsó madridi sajtótájékoztatója érzelmesre sikeredett. Judi Ádám összefoglalója

Világos Adriana: A sérülések elkerültek, fizikailag és technikailag is készen állok. A szerb színekben versenyző vajdasági gerelyhajító fantasztikusan kezdte a szabadtéri szezont: idei első két fellépésén tovább javította az általa tartott országos csúcsot, amely április vége óta immár 67.22 méter. A Splitben végrehajtott dobásával ráadásul fölényesen övé a világ idei legjobb eredménye, ami több mint biztató a tokiói világbajnokság előtt. A 21 éves atlétával Szendrei Zoltán beszélgetett

