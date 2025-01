A legnagyobb csapatok állnak sorba Kerkezért; exkluzív interjú Hosszú Katinkával

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:



Az előző idénybeli alkalmazkodási időszak után szenzációs őszi szezont produkált a Bournemouth szárnyvédőjeként Kerkez Milos. Nem véletlen, hogy már a legnagyobb csapatok állnak érte sorba. Címlapsztorinkban megvizsgáltuk, hogyan is jutott el idáig a 21 éves bekk, akinek a védekező munkáján még mindig van mit csiszolni, ám az is igaz, hogy az idei Bournemouth sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint az előző idénybeli, s ez jelentős mértékben Kerkez teljesítményének is köszönhető. Az eddigi húsz bajnoki fordulóban egyaránt kezdő volt, mindössze négyszer cserélték le, három gólpassza mellett már van egy (bomba)gólja is. Lapunk hivatalos partnere, a Football Benchmark jelenleg 28.1 millió euróra taksálja a piaci értékét, ez 5.9 millió euróval magasabb összeg, mint az ezt megelőző időszakban, 2024 szeptemberében

Az FTC futballcsapatának őszi szezonja után egyenként értékeltük a rekordbajnok nyári igazolásait: kik azok, akik beváltak, és kik azok, akik nem. Szerintünk az újak közül háromról lehet elmondani, hogy jó vételnek számított. A Midtyjllandtól 670 ezer euróért szerződtetett 27 éves dán belső védő, Stefan Gartemann pedigréje alapján nem tűnt nagy fogásnak, mégis ő lett a nyár legjobb igazolása. Sallangmentes játékát még az érkezése hallatán lemondóan legyintő szurkolók is megkedvelték. Nemzetközi szinten is megállja a helyét, az Európa-ligában 90 percre vetítve kevesebb labdavesztése van, mint a magyar élvonalban. A legalacsonyabbat értékelést Virgil Misidjannak adtuk, a Szaúd-Arábiából az Üllői útra érkező játékos 7 mérkőzésen 212 percet kapott, gólja és gólpassza sincs még.

Exkluzív interjút adott lapunknak a visszavonuló úszóklasszis, Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok többek között arról beszélt, „a legnagyobb motivációm az volt, hogy szerettem úszni. Engem ez tartott bent a sportban, mert bármilyen hihetetlen, meg lehet csömörleni a sok eredménytől, a sikerektől is. De mert engem nem ez hajtott, hanem az, hogy imádtam úszni, jöhetett bármilyen nehézség vagy mélypont, ez az érzés mindig visszahúzott, és tudatosította bennem, miért is csinálom.” Elárulta, hogy pályafutása három különösen fontos és számára kedves versenye a 2009-es római világbajnokság, a 2017-es budapesti vb és a 2019-es kvangdzsui világbajnokság volt.

Ledöntötte a vírus a lábáról Holdampf Gergőt. A DVTK csapatkapitánya a hétfői edzést még el tudta végezni a társaival, majd ezt követően belázasodott. A csapat vasárnap Spanyolországba utazik, ahol öt felkészülési mérkőzést játszik, de úgy néz ki, Holdampf számára sincs veszélyben az edzőtábor. A Diósgyőr a harmadik helyről várja az NB I folytatását, az előző hét bajnokiján veretlen maradt. „Eddig nagyon szép eredményeket értünk el, de most nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy mindent beletegyünk a napi munkába és kőkeményen edzünk. A célunk, hogy az Újpest elleni bajnokira mindenki százszázalékos állapotban legyen, és magabiztosan folytassuk a bajnokságot. Én is és a csapat is éhes a sikerre, bízom benne, hogy szép tavasz vár ránk” – mondta lapunknak a 30 esztendős csapatkapitány.

Egy lépéssel közelebb került Nikitscher Tamás ahhoz, hogy a spanyol élvonalban szereplő Real Valladolidnál folytassa a pályafutását. Lapunk értesülései szerint a 25 éves középpályás átigazolása ügyében egyezségre jutott a Kecskemét és a Valladolid, a spanyol klub a megegyezésről szóló dokumentumokat továbbította a spanyol ligának, amely ha jóváhagyja az átigazolást, a középpályás elutazhat orvosi vizsgálatra. A La Ligában szigorú szabályok szerint működnek az átigazolások, mindig jelezni kell a megállapodásokat az irányító testületnek, amely megvizsgálja, hogy az egyezség összhangban van-e az adott klub pénzügyi helyzetével, költéseivel és csak akkor valósulhat meg a tényleges átigazolás, ha azt a testület jóváhagyja. Ez is szükséges ahhoz, hogy Nikitscher orvosi vizsgálatra utazhasson.

Kedvére kísérletezgethetett a szerbek elleni felkészülési mérkőzésen Chema Rodríguez, férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki kipróbálta a két beállós játékot egyenlő létszámnál is, védekezésben pedig egyszerre küldte be a két legjobb hátsó emberünket, Sipos Adriánt és Ligetvári Patrikot. A végeredmény 31–31 lett, a két csapat pénteken Szegeden ismét összeméri erejét. Imre Bence, a válogatott jobbszélsője szerdán két gólt szerzett. A 22 éves kézilabdázó is azok közé tartozik, akik szintet léptek az elmúlt időszakban, tavaly nyáron a német THW Kiel igazolta le a Ferencvárostól. „Nehezen indult a légiós életem, honvággyal küszködtem, de mostanra sikerült beilleszkednem, meg tudom magam értetni a csapattársakkal. Szeretek ott játszani, az elmúlt három hónapban a teljesítményem is egyre jobb, bizonyos szituációkban nagyobb bizalmat kapok, ami különösen jólesik, például a heteseket is lőhetem.”

A Puskás Akadémia spanyolországi edzőtáborába elutazhat a Sallai Roland-díjat kapó Mondovics Kevin is. A 17 éves középcsatár a tesztmeccseken bizonyítaná rátermettségét, az ifi BL-ben pedig az Aston Villa ellen szerezne újabb gólokat. A 2007-es születésű középcsatár korosztálya egyik reménysége, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Écsről induló tehetség hattól 12 éves koráig a Gyirmót kötelékében nevelkedett, azóta a Puskás Akadémiánál pallérozódik. Az NB I-ben 2024. február 10-én mutatkozott be a Kisvárda ellen 2–0-ra megnyert idegenbeli mérkőzésen, eddig négyszer kapott lehetőséget a bajnokságban, mindannyiszor csereként. „Ez már a harmadik felkészülésem az első csapattal, úgyhogy nem újdonság a felnőttekkel alapozni – mondta lapunknak Mondovics Kevin. – Jó a munka Hornyák Zsolt vezetőedzővel, szeretem a stílusát, hogy sosem kertel, elmondja, mi tetszik neki és mi nem.”