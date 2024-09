Brodic nem véletlenül választotta a kilences mezt; A címvédő Brassó meccse nyitja az Erste Liga idényét

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Öt bajnokin három gólt lőtt és két gólpasszt adott az Újpest légiósa, Fran Brodic, aki a horvát bajnokság előző idényében második helyezettként végzett tizenhárom találattal a góllövőlistán, s a piaci értékét 1.8 millió euróra becsüli a Transfermarkt. A Dinamo Zagrebtől szerződtetett csatár korábban Belgiumban és Olaszországban is futballozott, így nem jelent számára újdonságot idegen országban és környezetben feltalálnia magát. Lapunknak azt mondta, legalább 10 gólt vár magától ebben az idényben is. Egyébként „nem véletlenül választottam a kilences mezt. Miután megtudtam, micsoda futballisták viselték lila-fehérben, úgy voltam vele, ha egy mód van rá, szeretnék abban játszani.”

Vancsa Zalán az átigazolási időszak hajrájában került a Lommeltől a Genthez. „A lehető legjobb helyre kerültem!” – mondta lapunknak a futballista, aki azt is elárulta, az előző idény közben „sokszor szóba került a jövőm. A City Group játékosa vagyok, és az idény vége felé arról tájékoztattak, hogy a nyáron biztosan elhagyom a Lommelt. Ez már akkor is biztossá vált volna, ha feljutunk a belga élvonalba. Egyébként nekem semmi gondom sem volt az előző klubomnál, szerettem ott lenni, de a fejlődésem érdekében váltanom kellett. Tizenkilenc éves vagyok, előttem a jövő. Az ennyi idő alatt is kiderült, hogy a Gent lehetőségeit össze sem lehet hasonlítani a Lommelével.”

Immár a körmendi klub is azt kommunikálja, hogy az anyagi helyzet nem rózsás, ügyvezetőváltásra is sor került az elmúlt hetekben. Azt kérdeztük a kosárlabdacsapat vezetőedzőjétől, Forray Gábortól, aki a nyáron foglalta el a vasiak kispadját, hogy éreznek-e a gondokból bármit az öltözőben, a pályán. „Van egy rossz szokásom: mindig csak azzal foglalkozom, ami az én feladatom. A munkához minden feltétel adva van, az egyetlen negatívum, hogy még csak most áll össze a végleges keret. Mivel a légiósokra mi költhetünk a büdzséből a legkevesebbet a magyar bajnokságban, így nagy öröm, ha valaki igent mond nekünk. Nem szeretném, ha a Körmend ismét olyan helyzetbe keveredne, mint az előző évadban, és a kiesés fenyegetné.”

A szövetségi kapitány szerint a legfontosabb a magyar férfi teniszválogatott számára Karióban, hogy a szokatlanabb körülmények között megtalálja azt a taktikát, amellyel a legsikeresebb játékát nyújthatja az Egyiptom elleni Davis-kupa-osztályozón. Nagy Zoltán úgy véli, mivel a csapat tagjai hasonló korúak, és korábban is sok időt töltöttek el együtt a felkészülés alatt, jól ismerik egymást, a hétköznapokban így nincs szükség vezéregyéniségre.

