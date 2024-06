Az MLSZ főtitkára az elvárásokról és az Eb pénzdíjáról is beszélt; Exkluzív Chapuisat-interjú

Vági Mártonnal, a Magyar Labdarúgó-szövetség főtitkárával a magyar válogatott weileri bázisán beszélgettünk. „Nem játszottunk jól, sajnos – mondta a főtitkár. – Ugyanakkor fel kell tenni a kérdést: nem volt-e túl magas az elvárás? Szinte mindenki továbbjutásról beszélt, sokan meg negyeddöntőről. A szurkolók is, mi is, a játékosok is, a sajtó is. Pedig erős csoportba kerültünk, Németországnak és Svájcnak is erősebb csapata van, és jobb csapattól nem szégyen kikapni.” Szóba került az is, mennyi pénzt kapnak a játékosok az Eb-szereplésért. Nos, a labdarúgóknak az UEFA-tól az eredményekért érkező bevétel egyharmada jár, s ha bejut a csapat a nyolc közé, az a játékos, aki minden meccset végigjátszott kezdőként, körülbelül annyit tud keresni, mint egy olimpiai bajnok.

Manuel Neuert, a német keret egyik legrutinosabb játékosát faggathatták az újságírók a hétfői sajtótájékoztatón. A 120-szoros válogatott kapus a magyar együttesről is beszélt a szerdai összecsapás előtt. A Bayern futballistája szerint „Svájc sok lehetőséget kialakított, ám a második félidőben nyomás alatt játszott, a magyarok közelebb jártak az egyenlítéshez, mint ellenfelük a harmadik gólhoz, ez pedig intő jel”. A skótok legyőzése után a házigazdák kicsit lazíthattak, pihenésre is jutott idejük, amit arra használtak fel, hogy a barátaikkal és a családtagjaikkal találkozzanak. Neuert, aki szerdán állhat 121. alkalommal a német válogatott kapujában, az utóbbi időben őt ért számos kritikáról is kérdeztük.

Exkluzív interjút adott lapunknak Stéphane Chapuisat, a Dortmunddal 1997-ben Bajnokok Ligáját nyerő, kétszeres német bajnok és német Szuperkupa-győztes korábbi középcsatár. A korábbi 103-szoros svájci válogatott a Young Boys játékosmegfigyelő részlegének vezetőjeként dolgozik. „A torna előtt azt mondtam, ezzel a csapattal el kell érni a nyolcaddöntőt, a magyarok legyőzésével erre nagyon jók az esélyek” – mondta az 54 éves szakember, aki azt is elárulta, a szereplő csatárok közül Kylian Mbappét mindig örömmel nézi, különleges játékosnak tartja, s Jamal Musiala sem hétköznapi futballista. Chapuisat arra is kíváncsi, mire megy Cristiano Ronaldo az utolsó nagy tornáján.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!