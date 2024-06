Minifutball Eb: kétgólos győzelemmel kezdtünk a lengyelek ellen

A mieink kiváló teljesítményt nyújtottak az első félidőben, hiszen három gólt is szereztek, ezzel pedig megalapozták a győzelmet. Kiss Gábor kétszer is betalált, majd Kozó Viktor vette be a lengyelek hálóját, így a félidőben 3–0 állt az eredményjelzőn – derült ki a szövetség honlapján közzétett összefoglalóból.

A fordulás után sokáig nem született gól, ám tíz perccel a találkozó vége előtt szépítettek a lengyelek. Ezután újabb találat már nem esett, a magyar válogatott 3–1-es győzelemmel kezdte szereplését a kontinenstornán.

MINIFUTBALL EB

1. FORDULÓ

Magyarország–Lengyelország 3–1