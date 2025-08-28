Nemzeti Sportrádió

A Milan megállapodott Nkunku átigazolásáról, Ceballos mégis maradhat Madridban – csütörtöki transzferhíradó

T. Z.T. Z.
2025.08.28. 13:02
Dani Ceballos (Fotó: Getty Images)
transzferhíradó átigazolási pletyka átigazolások Fabrizio Romano
Lassan véget ér a nyár, és az átigazolási szezonban is egyre kevesebb aktivitást mutatnak a csapatok. A transzferpiac zárása előtti utolsó napok azonban még egy nagy hajrát és komoly izgalmakat ígérnek. A piac monitorozását csütörtökön is folytatjuk, lássuk a történéseket!

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI TÖRTÉNÉSEK

Mozgalmasan indult a csütörtök délelőtt: a Daily Mail arról számolt be, hogy az olasz bajnok Napoli Kobbie Mainoo mellett Rasmus Höjlundot is kinézte magának, Florian Plettenberg szerint pedig a Chelsea támadója, Nicolas Jackson most már csak egy lépésre van a Bayern Münchentől, mivel mindenben megegyezett a német rekordbajnokkal.

Kosztac Cimikasz közben bejelentette, hogy szívesen lenne a Roma játékosa, de az olasz klub még fontolgatja a Liverpool ajánlatát. A Villarreal szerződtette a Paris Saint-Germain spanyol kapusát, Arnau Tenast, míg a Real Madrid középpályása, Dani Ceballos ügyében nagy fordulat állt be – a Marca szerint eldőlt, hogy a 29 éves játékos marad Xabi Alonso csapatánál, miután felrúgta a megállapodását az Olympique Marseille-jel. 

Cikkünk folyamatosan frissül!

A CSÜTÖRTÖKI ÁTIGAZOLÁSI HÍREK PERCRŐL PERCRE

 

