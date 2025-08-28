A Milan megállapodott Nkunku átigazolásáról, Ceballos mégis maradhat Madridban – csütörtöki transzferhíradó

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI TÖRTÉNÉSEK

Mozgalmasan indult a csütörtök délelőtt: a Daily Mail arról számolt be, hogy az olasz bajnok Napoli Kobbie Mainoo mellett Rasmus Höjlundot is kinézte magának, Florian Plettenberg szerint pedig a Chelsea támadója, Nicolas Jackson most már csak egy lépésre van a Bayern Münchentől, mivel mindenben megegyezett a német rekordbajnokkal.

Kosztac Cimikasz közben bejelentette, hogy szívesen lenne a Roma játékosa, de az olasz klub még fontolgatja a Liverpool ajánlatát. A Villarreal szerződtette a Paris Saint-Germain spanyol kapusát, Arnau Tenast, míg a Real Madrid középpályása, Dani Ceballos ügyében nagy fordulat állt be – a Marca szerint eldőlt, hogy a 29 éves játékos marad Xabi Alonso csapatánál, miután felrúgta a megállapodását az Olympique Marseille-jel.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A CSÜTÖRTÖKI ÁTIGAZOLÁSI HÍREK PERCRŐL PERCRE