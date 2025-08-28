Stabilnak tűnő Szeged, kicserélődő Veszprém – indul a férfi kézilabda NB I 2025–2026-os idénye

Fordulhat a kocka a Veszprém–Szeged versenyfutásban! Nagyon sok jel utal erre, de a legutóbb már a 29. bajnoki aranyérmét megnyerő Építőket a nagy nyári átalakulás ellenére is óriási hiba lenne leírni! Már csak azért is, mert Xavier Pascual személyében korszakos zseni ül a kispadon, aki a Barcánál is levezényelt már jó néhány generációváltást. Ha nem is a nulláról kellett újrakezdenie a mostani felkészülési időszakban, a nagy számú új játékos beépítése még az ő szintjén is kemény diónak tűnik.

A világ legjobb beállója, a francia Ludovic Fabregas nem csupán támadásban, hanem a védekezés motorjaként is kimagasló teljesítményt nyújtott Veszprémben – ő már nem áll a katalán vezetőedző rendelkezésére. Ugyanez igaz a teljes 2024–2025-ös idény másik legeredményesebb játékosára, a balátlövő Szergej Koszorotovra is. Mindketten visszatértek korábbi klubjukba, a Barcába, illetve a Wisla Plockba.

Pascual egyiptomi szövetségi kapitányként három új egyiptomit igazolt le, a balkezes beálló Ahmed Adel, a rutinos védő Ali Zein és a balátlövő Ahmed Hesam is beválhat. Ku­lc­s­szerep hárulhat a szintén egyiptomi Jehja el-Derára, aki a mögöttünk hagyott évad érdemi részét sérülés miatt kihagyni kényszerült. Várhatóan neki kell majd vezéregyéniséggé előlépnie Nedim Remili mellé. Szintén nagy reményeket fűz a rekordbajnok az élete legjobb formájában lévő horvát jobbátlövőhöz, Ivan Martinovichoz, és az elmúlt évtizedben a legelismertebb védőnek számító Thiagus Petrushoz is. Rodrigo Corrales párja a kapuban a svéd Mikael Appelgren lesz.

Egy hozzá hasonló nevű svédet a rivális Szegednél már az első idénye után a szívükbe zártak a szurkolók. Michael Apelgren vezetőedző első idénye egyértelműen sikeresnek nevezhető, a BL-ben kiejtették a PSG-t, és a Barca búcsúztatásától sem jártak messze. Ahogyan lapunknak nemrég elmondta, a 2025–2026-os kiírásban a négyes döntőbe jutás mellett a másik nagy célja az lesz, hogy a Veszprém Arénából is győztesen tudjon csapatával távozni. A rivális ellen vívott hatból három megnyert találkozó – köztük a Magyar Kupa-döntővel – jó kiindulási alap lehet hozzá.

Legutóbb a Szeged három váratlan idegenbeli veresége miatt a Veszprémé lett a döntő pályaelőnye, amelyben mindkét hazai meccsét sikeresen megvívva 2–1-re megnyerte a párharcot. Ha tényleg mindkét sztárcsapat összeáll, akkor szívesen megnéznénk egy olyan finálét is, ami nem ér véget az egyik fél második sikerénél…

A Tisza-partiaknak a csütörtökön kezdődő évad igazi „most vagy soha” lehetőségnek tűnik. A csapat egyben maradt, sőt a svéd Jim Gottfridsson személyében az elmúlt évtized egyik legkiválóbb irányítójával erősödött. Még lehet, hogy egy balátlövő – például a macedón Filip Kuzmanovszki – elfért volna, de így is méltó ellenfelei lehetnek a Veszprémnek a szegediek. Az idősödő játékoskeretnek a következő egy-két évben mindenképpen alakítania kell valamit, mert a Szilágyi Benjámin után a második legfiatalabbnak számító Magnus Röd is már 28 éves.

Hasonlóan kiegyenlített küzdelem várható a bronzéremért is, a Mol Tatabánya KC 12 új játékossal próbálja meg letaszítani a dobogóról az FTC-Green Collect együttesét. A Bányásznál az előző évadban „Bábel tornya”-helyzet uralkodott, a túl sok külföldi és a spanyol vezetőedző Cristian Ugalde sehogyan sem tudta megtalálni a közös nyelvet. A helyére kinevezett Tóth Edmondnak ennél várhatóan könnyebb dolga lesz, hiszen magyar tehetségek sorából kell csapatot gyúrnia. Ha ez a két együttes hullámvölgybe kerül, a Balatonfüred és a Győr kegyetlenül kihasználhatja.

A két újonc, a Budai Farkasok-Rév és a Szigetszentmiklósi KSK elsőre nem látszik ütőképes párosnak, nagy szerencséjükre a középcsapatok egyáltalán nem tűnnek verhetetlennek. Extrém esetben még nyolc együttes is harcolhat a 13–14. hely elkerüléséért.

Még a legutóbbinál is kiélezettebb versenyfutás várható a trófeáért a Veszprém és a Szeged között (Fotó: Szabó Miklós)

NS-SZAKÉRTŐ: ÉLES József, 179-szeres válogatott játékos

„NAGYON ÉRDEKES bajnokság előtt állunk, nehéz megmondani, hogy a Veszprém és a Szeged versenyfutásából ki jöhet ki győztesen. A Veszprém kicserélődött, a legerősebb játékosa, Ludovic Fabregas elment, és a tavaszra szintén vezérré előlépő Szergej Koszorotov is távozott. Az egyiptomi vonalat sokan nem tartják jó választásnak, nekem sem volt meggyőző a címvédő játéka a felkészülési mérkőzéseken. De ki tudja, lehet, hogy ez a gyengébbnek tűnő keret lesz majd a nyerő. A Szeged kicsit összeszokottabb, amelybe megérkezett Jim Gottfridsson is. Őt az elmúlt idényben kissé leépítették Flensburgban, játszott ugyan, ám egyre inkább epizódszerepbe került. Zseniális játékos, de már ő is túl a harmincon érkezik Magyar­országra. Viszont, mivel a magyar bajnokság nem jelent akkora terhelést, mint a Bundesliga, simán lehet, hogy megújul.

Kicsit hasonló a helyzete, mint Dean Bombacnak, aki mióta Szegedről Győrbe igazolt, másodvirágzását éli. A harmadik helyért óriási versenyfutás lesz, a Fradi, a Tatabánya és a Győr mellett a Balatonfüredben is benne lehet, hogy ilyen magasra jut. A négy csapat közötti sorrend­re semennyi pénzt sem mernék tenni, egy rosszkor jött sérülés vagy a nemzetközi kupaszerepléssel járó kettős terhelés döntő tényező lehet. A két újoncnak még bele kell szoknia a közegbe, de nem sikerültek rosszul az igazolásaik, a Budai Farkasok a Tatabányával szemben is stabil volt az edzőmeccsen, ami biztató. Egyébként a középmezőnyben a csapatok inkább gyengültek, mint erősödtek, ezért mégis azt mondom, hogy a tizennégyből nyolc együttes sem mehet biztosra a bennmaradást illetően.”