László Csaba lehetetlen küldetés előtt

A román élvonalbeli bajnokság, a Superliga hétvégi fordulójában rendezendő, Politehnica Iasi elleni idegenbeli mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt először a nyilvánosság előtt a székelyföldi szakember arról, miért is vállalta el a súlyos válságban lévő háromszéki együttes irányítását.

„Három mérkőzésünk van még hátra, mindenképpen bent kell maradnunk az első osztályban – kezdte székfoglalóját a tréner. – A barátoknak elsősorban a bajban kell segíteniük egymást, nem pedig akkor, amikor minden szép és jó. Ha ilyenkor mindenki hátat fordít, mi lesz ezzel a klubbal? Ezért nem is gondolkodtam túl sokat, amikor Diószegi László megkeresett, jöttem, amilyen gyorsan csak tudtam. Köszönöm a debreceni egyetem vezetőinek, hogy hozzájárultak a Szentgyörgyre költözésemhez, hiszen náluk vagyok állományban. De úgy tartom, ez a normalitás állapota, hiszen sem Székelyföldön, sem az anyaországban nem akarja senki a másodosztályban látni a Sepsi OSK-t. Minden olyan bajnokságot, ahol korábban dolgoztam, folyamatosan nyomon követek, pláne a románt, ezért aztán úgy érzem, képben vagyok, mi is zajlik. Az OSK játékoskeretét is ismerem bizonyos mértékig, többükkel dolgoztam már együtt. Az sem titok, hogy a klub vezetőivel korábban is beszéltünk havi egy-két alkalommal, így nem ismeretlen állapottal szembesültem. A legnagyobb ellenségünk az idő, illetve annak korlátozottsága, ezért mindent sűrítenünk, koncentrálnunk kell. A feladat: megnyerni a Iasi elleni pénteki meccset, és akkor a játékosok visszanyerik az önbizalmukat. Felejtsük el annak a szajkózását, hogy mekkora probléma van. Csak a megoldásra szabad koncentrálnunk, csak az hozhat előrelépést, a munka csak így teremheti meg a gyümölcsét. Mert itt senki nem felejtett el futballozni, mindenkire szükség van. A klub életben maradása a tét, és ők ezért képesek és készek mindent megtenni. Mert kiesésről még csak hallani sem akarok, nemhogy beszélni.”

Mint ismeretes, a 14. helyén álló Sepsi OSK irányítását szerdán vette át a László Csaba, a 61 éves tréner második edzői korszakát kezdi Sepsiszentgyörgyön. Tőle várják, hogy az alsóházi rájátszás utolsó három fordulójában – és az esetleges osztályozón – benn tartsa a csapatot a román Superligában. Az együttes örök másodedzőjével, pro licence-szel azonban nem rendelkező Kulcsár Lászlóval együtt igyekeznek életet lehelni az együttesbe, amely az elmúlt öt bajnoki mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett, ezért döntött úgy a klubvezetés, hogy elköszön a másfél hónappal ezelőtt Háromszékre szerződő Dorinel Munteanutól.

A László–Kulcsár páros péntek délután, a Miriuta László által edzett, a kiesés elől sikeresen menekülő Politehnica Iasi elleni idegenbeli találkozón mutatkozik be. A szentgyörgyi csapat jelenleg két ponttal előzi meg a kieső helyen álló Unirea Sloboziát, az osztályozó nélküli bennmaradáshoz pedig három pontot kellene ledolgoznia a FC Botosani-nal szemben.