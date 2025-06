Birkózás: Sillei Janka még mindig veretlen a korosztályos Eb-ken

Mint arról beszámoltunk, öt éremmel, közte két arannyal zártak a magyar fiatalok a Szkopjéban rendezett U17-es birkózó Európa-bajnokságon. Mások mellett a kétszeres U15-ös Európa-bajnok Sillei Janka is alaposan kitett magáért az észak-macedón fővárosban, és serdülőként meg sem állt a dobogó tetejéig a kadétok mezőnyében. Sorrendben horvát, ukrán, bolgár és fehérorosz versenyzőt győzött le, és szerezte meg az újabb Eb-címet. A Vasas SC reménysége a négy meccsén mindössze három pontot engedett az ellenfeleinek, miközben ő maga összesen 37-et ért el. Az idősebbek között szerepelve két riválisát is technikai fölénnyel, egyet pedig tussal vert meg.

Előzetesen én már azzal is nagyon elégedett lettem volna, ha netán egy bronzérmet sikerül elcsípnem

– mondta a 14 esztendős Sillei az Utánpótlássportnak. – Egyébként a verseny előtt nem éreztem úgy, hogy kifejezetten csúcsformában lennék, kicsit lassú volt a mozgásom. Azt gondolom, ennél még jobb birkózásra is képes vagyok. Ahogy viszont haladtak előre a meccsek, egyre jobban belelendültem, és elkaptam a fonalat. Összességében a negyeddöntőben az ukrán lány volt a legnehezebb ellenfelem. Nagyon küzdős meccs volt, az első menetben alaposan bekezdett, és megmutatta rögtön, hogy fizikailag roppant erős, de aztán a második menetre kicsit elfáradt, és sikerült felőrölnöm.

Amikor az első napon az elődöntőben a bolgárt is meg tudtam verni, és ezzel bejutottam a döntőbe, én már akkor olyan boldog voltam, mintha megnyertem volna az Európa-bajnokságot.

A másnapi finálé előtt rendkívül izgultam, úgy voltam vele, ha már eljutottam az aranymeccsig, mindenképpen szerettem volna győzni is a végén, mert azt gondolom, ezüstérmesnek lenni a legrosszabb érzés.

Hála istennek, aztán a szőnyegre lépve, ahogy elindult a döntő, elszállt a bennem meglévő stressz, és tudtam a birkózásra koncentrálni, és bár nagyon erősnek tűnt a fehérorosz lány, a megfelelő taktikával sikerült legyőznöm.

Hatalmas köszönettel tartozom a nevelőapukámnak, aki egyben a felkészítő edzőm is. Minden meccs előtt vele átbeszéltük a megvalósítandó taktikát, illetve ellátott egy-két biztató szóval."

Sillei Janka pályafutása harmadik korosztályos Európa-bajnoki címét szerezte meg Szkopjéban Forrás: UWW/MBSZ

Jankának nem sok pihenőideje akadt, ugyanis keddtől már ismét edzőtáborozik a korosztályos válogatott tagjaként, és jövő héten az olaszországi Caorléban rendezendő U15-ös Európa-bajnokságon, tehát a saját korcsoportjában is szőnyegre lép, méghozzá úgy, hogy tavaly és két évvel ezelőtt is aranyérmes volt a serdülők kontinensviadalán. Majd minden bizonnyal július végén az athéni U17-es világbajnokságon is láthatjuk majd küzdeni őt.

„Szombaton érkeztünk haza Szkopjéból, csupán egy-két szabad nap jutott nekem most, mivel holnaptól már Tatán folytatódik a munka az edzőtáborban.

Mindenképpen szeretném megnyerni az U15-ös Eb-t is, és újabb arannyal búcsúzni a serdülőkorosztálytól.

Az U17-es világbajnokságot illetően nincsenek különösebb céljaim, az a verseny elsősorban a tapasztalatszerzésről fog szólni nekem. Szeretném felmérni, hogy az idősebbek között jelenleg hol tartok és mire vagyok képes a világ legjobbjaihoz képest."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)