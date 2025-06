Birkózás: öt érem a szkopjei U17-es Európa-bajnokságon

Az előzetes elvárásokat is túlszárnyalva, kiválóan szerepeltek a magyar fiatalok a szkopjei U17-es birkózó Európa-bajnokságon. (A verseny előtt két-három éremben fogalmazta meg a célkitűzést a hazai szövetség szakvezetése.)

A mieink részéről ezúttal is elsősorban a lányok vitték a prímet, és az összesen megnyert öt éremből négyet is a női szakág képviselői szállítottak.

A 14 éves, tehát még csak serdülőkorú Sillei Janka szerezte meg a válogatott első aranyát,

miután ellenállhatatlan versenyzéssel a dobogó legfelső fokára állhatott fel a 46 kilósok mezőnyében. Az idősebbek között a Vasas SC reménysége a négy meccsén mindössze három pontot engedett az ellenfeleinek, miközben ő maga 37-et ért el. A mostani sikerével egyébként a két korábbi U15-ös Eb-elsősége után immár a harmadik Európa-bajnoki címét jegyezte.

Sillei Janka (balra) már a harmadik korosztályos Eb-jét nyerte Forrás: UWW/MBSZ

Hozzá hasonlóan Zsitovoz Mária (ESMTK-KIMBA) is parádézott az 53 kilós kategóriában.

A pesterzsébetiek U15-ös Európa-bajnok ígéretének vállsérülés miatt tavaly ki kellett hagynia a nyári világversenyeket, idén viszont már egy korosztállyal feljebb, a kadétoknál tette le a névjegyét, méghozzá nem is akárhogyan: a négy meccsén csupán két pontot csináltak rajta a riválisai, míg a lengyel, a horvát és a döntőben a török versenyzőt is nullára, engedett pont nélkül verte, így pedig Sillei után Zsitovoz is Európa-bajnoki győzelmet ünnepelhetett.

Zsitovoz Mária szintén nem talált legyőzőre az U17-es Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

Ugyanakkor nemcsak ők remekeltek a lányok közül, hanem rajtuk kívül

Bereczki Réka (69 kg; Budapesti Honvéd-KIMBA) és a szintén még csak serdülőkorú Bárány-Almási Bianka (73 kg; Kiskunfélegyháza-KIMBA) is érmesként, egyaránt a harmadik helyen végzett,

míg Teleki Réka (43 kg; Csepel TC-KIMBA) ötödik lett. A leányválogatott így két-két arany- és bronzéremmel, továbbá egy ötödik hellyel a szakági csapatrangsorban az előkelő negyedik helyen zárt.

Mindeközben a fiúk részéről sem maradtunk dobogós helyezés nélkül,

erről pedig Kovács Keve (Egri VSI-KIMBA) gondoskodott, aki bronzérmet szerzett

a kötöttfogásúak 51 kilós súlycsoportjában. Kazinczy Bálint (55 kg; Egri VSI-KIMBA) és a szabadfogású Juhász György (110 kg; Csepeli BC) ugyancsak közel járt az éremszerzéshez, de végül mindkettejüknek be kellett érnie az ötödik hellyel.

Június második felében (25-28. között) az U15-ösök Eb-jével folytatódik a nyári viláversenyek sora az olaszországi Caorléban, majd ugyanitt következik a hónap legvégén, illetve július elején az U20-as Európa-bajnokság is.

(Kiemelt képen: négy érmet, közte két-két aranyat és bronzot nyertek a magyar lányok az U17-es Eb-n Forrás: MBSZ)