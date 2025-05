Döntetlennel kezdett a házigazda Puskás Akadémia a Puskás–Suzuki-kupán

Alig több mint négy percet kellett várni az idei, immár 17. Puskás–Suzuki-kupa első góljára: a címvédő Real Madrid kapta súlyos kapushiba után. Guillermo Ponce López ügyetlenkedését a labdaszerzést követően Fady Ouazzami használta ki, és lőtt laposan a madridi kapuba a jobb kapufa segítségével. A második félidőben a spanyol klub ificsapata már bizonyította, hogy nem véletlenül a legtöbbszörös – hatszoros – győztese a rangos nemzetközi U17-es tornának, és megnyomta a második harminc percet (a Puskás–Suzuki-kupán kétszer 30 perces mérkőzéseket rendeznek). Rafael Sales Olmo bal külsővel mesterien lőtt a belga kapu jobb felső sarkába, ezzel egyenlített a Real Madrid, amely azonban kénytelen volt beérni egy ponttal a rajton.

Ezt követően a Juventusnak nyílt lehetősége, hogy visszavágjon a lisszaboni Sportingnak a tavalyi csúfos vereségért: egy éve a torna újoncaként a Juve játszotta a nyitó meccset a Sporting ellen, és 4–0-ra kikapott. A 2008-as születésű korosztálya azonban a jelek szerint jóval erősebb a torinóiaknak, mint a 2007-es volt, mivel ezúttal teljesen ellentétes volt a mérkőzés képe, az olaszok nyertek 4–1-re. A második félidő elején ugyan egyenlítettek a portugálok, és akkor néhány percig fölényben is játszottak, de aztán a duplázó Lorenzo Cancila és Marco Tiozzo Pagio góljaival a Juve átszáguldott ellenfelén.

A Pancho Arénában rendezték az első nap utolsó meccsét, a házigazda Puskás Akadémia és az eddigi valamennyi tornán résztvevő Panathinaikosz összecsapását. Hamar megszületett a magyar együttes vezető gólja, már a harmadik percben, amikor tizenegyesből volt eredményes Vajagic Dávid: a jobbra elvetődő Lojkasz Sztamellosz kapus mellett jobbal higgadtan a kapu bal oldalába gurította a labdát. Ezután is a Puskás Akadémia játszott valamelyest jobban, a nyolcadik percben például Fecso Olivér fejelhetett volna gólt, de a balról érkező beadást követően nyolc méterről kevéssel a jobb kapufa mellé bólintotta a labdát. A bal oldalon különösen aktív volt a Puskás Akadémia, Magyarics Erik többször is remekül tört be a védővonal mögé, és veszélyeztetett. A mezőnyfölényét nem tudta újabb gólra váltani a hazai együttes, ellenben a félidő hosszabbításában egyenlítettek a görögök: a szabadrúgásból középre ívelt labdát Sztefanosz-Nektariosz Cigkasz öt méterről a kapu jobb oldalába lőtte. A szünet után is aktívabb volt az athéni együttes, a 34. percben Konsztantinosz Teocharisz majdnem a kapuba talált tiszta helyzetből, az 51. percben pedig Johan Remundosz megpattanó lövése volt veszélyes. A mérkőzés utolsó percében szabadrúgásból még megszerezhette volna a győztes gólt a Puskás Akadémia, de Serbin Anton 19 méterről ballal fölé lőtt – maradt az 1–1-es döntetlen.

„Minden pont értékes ebben az erős csoportban, a kezdet mindig nehéz, az első győzelmet talán a legnehezebb megszerezni minden tornán – mondta lapunknak Kiss Márton, a Puskás Akadémia U17-es csapatának edzője a lefújás után. – Jól kezdtünk, főleg az első félidőben futballoztunk remekül. A szünet után már kevesebbet tudtuk a labdát birtokolni, kevesebb lehetőségünk is adódott, inkább kontrákból tudtunk csak veszélyeztetni. A csapatot nagy dicséret illeti, mindenki keményen odatette magát. A két leendő ellenfelünk, a Juventus és a Sporting is nagyon erős csapat, ők jelentik a következő kihívást.”

Pénteken a mezőny másik magyar tagja, a Budapest Honvéd is bemutatkozik a tornán, a PSK idei újonca, a cseh Slavia Praha ellen.

PUSKÁS-SUZUKI-KUPA

A-csoport

Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 4–1 (1–0)

G: Gielen (27.), Cancila (41., 51.), Pagio (55.), ill. José Mendes (34.)

Puskás Akadémia–Panathinaikosz (görög) 1–1 (1–1)

Puskás Akadémia: Balogh B. – Finta, Kőfalvi, Fecso, Serbin – Varga Zs. (Vata, 43.) – Kőszegi-Hoffmann, Szűcs D. (Ratkai, 43.), Husztej, Magyarics (Rus, 55.) – Vajagic (Görög, 55.)

G: Vajagic (3. – 11-esből), ill. Cigkasz (30+2.)

B-csoport

Real Madrid (spanyol)– KRC Genk (belga) 1–1 (0–1)

G: Olmo (37.), ill. Ouazzami

A pénteki program

13.30: Panathinaikosz–Juventus

15.15: Slavia Praha (cseh)–Budapest Honvéd MFA

17.00: Puskás Akadémia–Sporting