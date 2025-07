Colley duplázott, a Puskás Akadémia legyőzte a Kazincbarcikát

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Colley 47., 52., ill. Sós B. 90+1.)

Felcsút, Pancho Aréna, 1287 néző. Vezette: Erdős

A mérkőzés tudósítása itt olvasható.

Bátor játékot tervez a Kazincbarcika fennállása első NB I-es idényére – ez derült ki Kuttor Attila vezetőedző mérkőzést megelőző nyilatkozatából. A borsodiak mestere nyolc olyan játékost küldött kezdőként a klubtörténeti bajnokin a Pancho Aréna gyepére, aki az előző idényben még másik egyesület színeiben szerepelt, így a fogadkozás ellenére nehéz volt megtippelni, vajon milyen futballt láthatunk övéitől. A Puskás Akadémia négy helyen változtatott a múlt csütörtöki Konferencialiga-mérkőzéséhez képest, ami nem meglepő, hiszen a felcsúti visszavágón egygólos hátrány ledolgozása a cél az Arisz Limassol ellen, arra a találkozóra valamelyest tartalékolni kellett a gárdának. Mindkét csapat megfelelt az MLSZ támogatási kritériumainak – a PAFC az immár magyar állampolgárságú Artem Favorovval teljesítette az ötmagyaros szabályt.

A házigazda rendesen bekezdett, két perc elteltével Mikael Soisalo zörgette meg a hálót, csakhogy les miatt elvették a gólt, az 5. percben pedig Gyollai Dániel szenzációs mozdulattal tolta a labdát a jobb oldali kapufára Nagy Zsolt csúsztatása után. Az ijesztgetést Szabó Máté gyakorolta a túloldalon, a korábbi akadémista remek mozdulattal tekerte kapura a labdát, amely a lécen csattant. A vendégek kevés kockázatot vállaltak, mély védekeztek (nemegyszer előfordult, hogy a legelöl szereplő Martin Slogar 35-40 méterre kezdte meg a letámadást saját kapujától), ellentámadásokra rendezkedtek be. A játékrész feléhez közeledve, ahogy elkezdett esni az eső, úgy lett laposabb a színvonal és több a technikai hiba. A Puskás Akadémia leginkább a jobb szélen próbálkozott, Mikael Soisalo aktívan futballozott, de az agresszívan, tömörülve bekkelő vendégek falán nem találta a rést. A 36. percben Szabó Máté használta ki a felcsútiak hibáját, ziccerig robogott a labdával, ám úgy gurította a legördülő Markek Tamás kezébe, mintha bemelegítésképpen ez lett volna a feladat. A félidő végén mindössze néhány átlövésre futotta a PAFC kreativitásából, érezhető volt, a második félidőre fokoznia kellett a labdajáratása sebességét a helyzetkialakításhoz.

Sós Bence szerezte a Barcika első NB I-es gólját (Fotó: Balogh László)

A fordulás után tizenöt másodperc sem telt el, a csereként beálló Dárdai Palkó fejelhetett, a kapu fölé szállt a labda. Egy perccel később szépen felépített támadás végén ismét Szabó Máté előtt adódott lehetőség, Markek Tamás azonban nagyot védett. Az Arisz ellen bizonytalanul teljesítő kapus önbizalmának biztosan jót tett a bravúr, ugyanis az ellentámadásból gólt szerzett csapata, Dárdai Palkó kiugratása után Lamin Colley fejezte be higgadtan az akciót. A gambiai csatár tarthatatlannak bizonyult, a következő helyzetéből is betalált, Mihajlo Meszhi és Varazdat Harojan szorításában vette be fejjel a kaput.

A folytatásban is a házigazda veszélyeztetett többet, a meccs képe azután sem változott, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző a frissítés jegyében a legjobbjait lehozta a pályáról – a változtatások a csütörtöki Konferencialiga-visszavágónak is szóltak. A hazaiak győzelme nem forgott veszélyben, még úgy sem, hogy Sós Bence a hosszabbításban megszerezte a KBSC fennállásának első NB I-es gólját. A Puskás Akadémia magabiztosan söpörte be a három pontot, így sikerélménnyel várja az Arisz elleni párharc második felvonását, amelyen szükség lesz a továbbjutáshoz az ezen a találkozón mutatott helyzetkihasználásra. A Kazincbarcika ezzel a játékkal megkeserítheti az ellenfelei életét, de az első NB I-es győzelméhez kíméletlenebbnek kell lennie a kapu előtt. 2–1

A mérkőzés tudósítása itt olvasható.