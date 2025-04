NS-filmbemutató: az ausztrál Puskás

Szöllősi György szerint magyarként különösen nagy öröm volt megnézni a vasárnap bemutatott filmet. „Mi, magyarok akkor hisszük el igazán, hogy valami nagyszerűt alkottunk vagy közülünk valaki valóban világhírű lett, hogyha ezt mások, kívülállók mondják rólunk. Ezért is nagy szó, hogy nem mi magunk bizonygatjuk ezredszerre is, hogy Puskás milyen nagy volt, és ezért örülök nagyon, amikor például néhány lelkes ausztrál filmes úgy dönt, hogy dokumentumfilmben mutatja be azt a néhány évet, amelyet Puskás Ausztráliában töltött” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának. Kiemelte, az Aranycsapat legendás futballistájának tréneri pályafutásából ez a néhány év csak egy sorban szerepel a lexikonban és legfeljebb egy-két mondatban Puskás életrajzában. Hozzátette, Puskás érkezésekor két-háromezer nézőnél több nem látogatta a South Melbourne Hellas mérkőzéseit, de a drámai tizenegyespárbajban megnyert bajnoki nagydöntőn már több mint 20 ezer szurkoló előtt diadalmaskodtak. „Különös aspektust ad ennek a filmnek, hogy volt ott neki egy játékosa, mondhatni a kedvence, akivel sok időt töltött együtt, akit megtett csapatkapitánynak, és aki később edzőként Ausztráliában és Skóciában is nagyszerű trófeákat nyert, jelenleg pedig a világ legerősebb bajnokságában szereplő, Európa-liga-elődöntős Tottenham Hotspur vezetőedzője” – utalt Ange Postecoglura Szöllősi György. Fotó: Gyurta Dániel/FB Gyurta Dániel úgy fogalmazott, az, hogy ilyen film készült Puskás Ferencről, bizonyítja, hogy a legendás „Öcsi bácsi” milyen nagy hatással volt a világ futballjára. „Puskás Ferencet a mai napig olyan öröm és tisztelet övezi világszerte, amit nagyon nehezen lehet szavakba önteni. Azt szoktam mondani, hogy ő a legnagyobb hungarikumunk, hiszen őt mindenhol ismerik, bárhol mondjuk ki a nevét, tudják, hogy kiről van szó” – jelentette ki Gyurta Dániel. (MTI)