Ismét döntetlent játszott a DAC, ezúttal a Zólyombrézóval nem bírt

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ

DUNASZERDAHELYI AC–ZÓLYOMBRÉZÓ (FK Zeleziarné Podbrezová) 1–1 (1–1)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 4333 néző. Vezette: Valent

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba (Dimun, a szünetben), Brunetti, Andzouana (Mendez, 86.) – Bajo – Tuboly (Sylla, 86.), Blasko (Redzic, 63.) – Trusa, Djukanovics (Barisic, 74.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

ZÓLYOMBRÉZÓ: Danko – Mielke, Kostrna, Markovics – Kovácik, Fasko (Deml, 74.), Chyla, Stefánik (Palumets, 75.) – Galcík (Abate, 63.), Smékal (Gavrilenko, 88.), Yirajang (Paraj, 75.). Vezetőedző: Stefan Markulik

Gólszerző: Djukanovics (37.), ill. Smékal (20.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Niké Liga első áprilisi fordulója ismét a segítség jegyében telt. Ezúttal két külön világot egyesítettek szimbolikusan – az autizmussal élőkét és a futballét. Első ránézésre ezek teljesen különbözőek, de a játék, amely mind a labdarúgók, mind az autizmussal élők számára fontos, összeköti őket. Utóbbiak esetében a játék segíti a koncentrációt, javítja a türelmet, a motorikát, a logikai gondolkodást és a szociális készségeket. Ezért kapta a Niké Liga „Segít” elnevezésű projektjének harmadik tematikus fordulója a „A játék összeköt minket” nevet, szimbóluma pedig a kirakós, amely a játékra és az összetartozásra utal.

Míg márciusban a kapura tartó lövések bírtak anyagi értékkel, most a bedobások számítottak. A Niké, a liga névadó szponzora a „Sport jövőjéért” létrehozott alapítványon keresztül minden egyes bedobás után 50 eurót ajánlott fel a SPOSA polgári társulás számára, amely az autizmussal élők támogatásáért dolgozik. Emellett minden csapatkapitány olyan karszalaggal lépett pályára, amely az autizmushoz kapcsolódó egyedi, tematikus dizájnt viselt. Ezeket a karszalagokat – amelyeket a csapatkapitányok aláírtak – a mérkőzéseket követően árverésre bocsátják.

Ma is volt ünnepélyes kezdőrúgás, ám még ezt megelőzően sor került egy ünnepélyes bedobásra is. A labdát Richard Bozeník dobta be, aki a dunaszerdahelyi Egyesített Iskola sajátos nevelési igényű tanulóinak egyike.

Az „Add a poharad egy jó ügyért!” akció keretében 260 repohár gyűlt össze, ami 520 eurónyi támogatást jelent Pavol Kapko számára, akinél az orvosok Devic-szindrómát diagnosztizáltak. Az összeget a kezdősípszó előtt a dunaszerdahelyi klub tulajdonosa, Világi Oszkár és ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele adta át Zdenka Kapkovának, az egykori DAC-játékos feleségének.

Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek mestere alaposan átalakította a kezdőcsapatot. A múlt heti kassai mérkőzéshez képest visszakerült az alaptizenegybe az eltiltásukat letöltő Tuboly Máté, Mahmudu Bajo, Matesu Brunetti trió, valamint a héten 18. életévét betöltő Karol Blasko és Viktor Dukanovics is kezdett. Mintha Fodrek mester előre érzett volna valamit...

Kisebb meglepetésre aktívabban kezdett a Zólyombrézó. Alekszandar Popovics kapusnak kétszer is védenie kellett. Az első negyedóra elteltével kezdett összeállni a dunaszerdahelyiek játéka – Matej Trusa fejese csak kevéssel ment fölé. A 4 333 néző egyre jobban várta a hazai találatot, ám egy gyors ellenakció után a vendég Daniel Smékal a bal oldalon kapott remek labdát, és közelről nem hibázott.

Mi volt a hazaiak válasza a zólyombrézóiak góljára? Teljes gázzal előre! A sárga-kékek sorra vezették a veszélyes támadásokat, futószalagon jöttek a helyzetek. Mahmudu Bajo fölé lőtt, majd a Niké Liga tavaszi idényének legeredményesebb játékosa, Ammar Ramadan puskázott el nagy lehetőséget. Yhoan Andzouanna lövését Adam Danko védte, később Tuboly Máté remek beadásából Trusa fejelt kapura – de hiányzott pár centiméter. A 37. percben csak megszületett a megérdemelt gól: Andzouanna balról tette középre a labdát, és Viktor Djukanovics kiegyenlített. A montenegrói támadó góllal ünnepelte kislánya, Mia pénteki születését.

A második félidő első tíz percében három kecsegtető lehetőség is adódott a hazaiak előtt. Ramadan közel járt nyolcadik tavaszi góljához, de Danko ismét nagyot védett. A Zólyombrézó ekkor kijött a szorításból, és Popovicsnak kétszer is be kellett mutatnia bravúros védést.

Ahogy közeledett a mérkőzés vége, úgy nőtt a hazai fölény – megvoltak a helyzetek is –, de az eredmény nem változott: maradt az 1–1.