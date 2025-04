Ancelotti után Mourinho is jelölt a brazil kapitányi posztra – sajtóhír

Mint ismert, a vb-címvédő Argentína elleni vb-selejtezős vereség után menesztette a 2024 januárjában kinevezett Dorival Júniort a Brazil Labdarúgó-szövetség, amely gőzerővel keresi a szövetségi kapitány utódját, s a brazil Globo Esporte André Rizek sportújságíró értesüléseire hivatkozva már körvonalazódik, ki veheti át a selecao vezetését.

„Megerősítem önnek, hogy négy név van a CBF (Brazil Labdarúgó-szövetség) asztalán. Ezt a négy nevet részesítjük előnyben és kiértékelés alatt állnak. Szerintem Jorge Jesus a kedvencük, ő a legfőbb, legvalószínűbb név, de Jesus mellett ott van Abel Ferreira, Carlo Ancelotti és akiről még nem esett szó, José Mourinho, aki szintén bekerült a névsorba” – fogalmazott Rizek.

Mint ismert, a Real Madridot irányító Carlo Ancelottit még Dorival Júnior érkezése előtt is összeboronálták a brazil válogatottal, olyannyira, hogy a szövetség elnöke, Ednaldo Rodrigues be is jelentette az olasz szakember érkezését, akinek viszont 2026 nyaráig érvényes szerződése van a „királyiakkal”.

A CBF-nek a másik három jelölttel sem lesz könnyű megegyeznie. José Mourinhónak – Ancelottihoz hasonlóan – szintén 2026 nyaráig szól a szerződése a török Fenerbahcénál, Abel Ferreira korábban 2025. december 31-ig kötelezte el magát a Palmeirashoz, ugyanakkor Jorge Jesusnak 2025. június 30-án jár le a szerződése a szaúdi Al-Hilalnál. A brazil válogatott legközelebb júniusban lép pályára, amikor a vb-selejtezőben Ecuadorral idegenben, Paraguayjal hazai pályán vív meg.