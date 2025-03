Suárez és Messi góljaival jutott tovább az Inter Miami

Az Inter Miami a múlt héten hazai pályán 2–0-s előnyt szerzett jamaicai ellenfelével szemben, és most idegenben is két góllal nyert, így 4–0-s összesítéssel jutott a sorozat legjobb nyolc csapata közé. A visszavágón Luis Suárez az első félidő hajrájában tizenegyesből szerzett vezetést csapatának, majd a 92. percben az ezúttal csereként pályára lépő Lionel Messi egy közeli gurítást követően állította be a 2–0-s végeredményt.

Messit az 53. percben küldte pályára Javier Mascherano vezetőedző, míg a csapat másik két korábbi Barcelona-játékosa, Sergi Busquets és Jordi Alba Suárezhez hasonlóan a kezdőcsapatban kapott helyet.

Az Inter Miami a negyeddöntőben a Los Angeles FC-vel találkozik, az első mérkőzést április 2-án, a visszavágót egy héttel később rendezik.

A mérkőzés összefoglalója:

CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, MÁSODIK MÉRKŐZÉS

Cavalier FC (jamaicai)–Inter Miami (amerikai) 0–2 (Suárez 37., Messi 90+2.)

Továbbjutott: az Inter Miami kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel