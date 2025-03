Elvesztették a bajnoki nyitányt, máris menesztették a volt szövetségi kapitányt

Még az első forduló sem ért véget a brazil labdarúgó-bajnokságban, de máris beszámolhatunk az első edzőváltásról: a Fluminense ugyanis menesztette Mano Menezest.

A 62 éves szakember irányításával a Fluminense 2–0-ra elveszítette az országos bajnokság nyitányát a Fortaleza otthonában. A mérkőzést közvetítő Premiere információi szerint a bajnoki után Menezes hangos szóváltásba keveredett Thiago Silvával, emellett Kevin Sernát már a 13. percben lecserélte.

A vezetőség helyi idő szerint szombat éjjel hivatalos közleményben jelentette be, hogy szerződést bont Mano Menezesszel, akinek stábja is távozik. Az Once Caldas elleni Copa Sudamericana-mérkőzésen megbízott edzőként Marcao irányítja a rióiakat.

A 2010 és 2012 között brazil szövetségi kapitányként dolgozó Menezes 2024 augusztusától volt a Fluminense edzője.