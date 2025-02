Messi–Ronaldo 11–10. Ja, nem! – Moncz Attila publicisztikája

NÉHÁNY NAP ELTÉRÉSSEL láttam a Telekom egyébként zseniális reklámját, valamint a Cristiano Ronaldo és Lionel Messi legidősebb fiának gólérzékenységéről szóló híreket. Elsőre nem kötöttem össze a kettőt (digitális veszélyek és sztárcsemeték, hagyjuk már!), másodjára viszont igen. Hiszen a reklámban egy mesterséges intelligencia alkotta gyerekkel a digitális világban rejlő veszélyekre (fényképek illegális felhasználása, hamisítás és így tovább) hívják fel a figyelmet, ennek egyik gyakorlati „megvalósítását” pedig a két sztárcsemete esete hozta el. Annak minden negatívumával együtt, megspékelve nem kívánt gazdasági hozadékkal.

A Twitteren (elnézést, de az X-re nem áll rá a kezem) február 7-én került fel egy bejegyzés a Skye Sports Premier League (fan) azonosítóról. A posztban szerepelt, hogy Cristiano Jr. és Thiago is legalább tíz gólt szerzett az előző fellépésén: a 14 éves portugál srác tízet vágott az Al-Naszr színeiben az Al-Ittihadnak csapata 10–9-es győzelme alkalmával, míg a nála két évvel fiatalabb Messi-sarj 11-et az Inter Miami U13-as MLS Cup-mérkőzésén az Atlanta United ellen. Elsőre ezek nem is olyan hihetetlen számok, különösen nem két legenda csemetéjeként, ilyen fiatal korban. És ez a médiának sem jött rosszul, hiszen újra lehetett éleszteni a Messi–Ronaldo (Ronaldo–Messi – kinek, hogy tetszik) párbajt, ami vagy másfél évtizedig bőven adott témát a média keresleti és kínálati oldalán egyaránt.

A szaúdi és az amerikai csapat színeiben pompázó posztok láttán sokan sokfelé hihették, itt az új aranykor. Magyarországon is akadt médium, amely ráharapott a hírre, ahogyan például a Daily Mail, a CNN chilei „leányvállalata” vagy a spanyol El Mundo Deportivo lap is. Az egyik legnagyobbat pedig a transzferguruként is elhíresült Fabrizio Romano „ment”, aki kitette a 22 millió követővel büszkélkedő oldalára, és az anyaggal be is gyűjtött 245 ezer like-ot.

Hurrá, hurrá, jöttek a kattintások, a megosztások, csak egyvalami nem akart megérkezni. Az első videó valamelyik meccsről. Azért ez 2025-ben, amikor már arról is készül felvétel, hogy tízéves thai srác miképp fog 10 milliméteres halat egy pocsolyában, ki van zárva, hogy egyik gólzáport sem örökítette meg valaki. Talán ekkor kapcsolt be a vörös kód itt-ott. És jöttek a nyomozások. Ebben a korosztályban nincs MLS Cup, csak MLS Next, 2x35 perces játékidővel, ami kizárja, hogy Thiago a 76., a 87. és a 89. percben gólt szerzett, hacsak nem török bíró és törökök által működtetett VAR volt a meccsen. De az Atlanta United szóvivője azt is megerősítette, nem volt ilyen mérkőzés. Az egészből annyi stimmelt, hogy Thiago Messi az Inter Miami akadémiájának játékosa. A szaúdi szövetség oldalán az U15-ösök között legalább tényleg volt Al-Naszr–Al-Ittihad összecsapás, igaz, január elején, 4–2-es végeredménnyel. Ez már kezdett hajazni a jereváni rádió hírére, amely szerint Moszkvicsok helyett Volgákat fosztogatnak, nem pedig osztogatnak.

A The Athletic portál azonban nem állt meg itt a nyomozásban, ami végül egészen meredek eredményre vezetett. Minden jel arra mutat, hogy a két srác (meg a sztárszülők) egy ausztrál fogadóiroda, a Stake félresikerült reklámkampányának áldozatai, akárcsak néhány híresség, néhány műsorszolgáltató meg többek között egy pornószínésznő is. Nyilván ebbe az illusztris társaságba ennyire fiatalon senki sem akar bekerülni, de ugyebár a két fiúról volt kép a neten, a nevük ismertségéről nem ők tehetnek, ahogyan arról sem, hogy ezt mások engedély nélkül, haszonszerzés céljából felhasználták. Ráadásul nem egy sufnituning cég, hanem az Evertont, a UFC-t és a Formula–1-es Sauber-istállót is támogató vállalkozás.

„Ha érzelmekhez köthető események vannak, azon a területen a félretájékoztatás virágzik – jelentette ki a weboldalnak William Dance, a Lancaster Egyetem kutatója. – A labdarúgás természetéhez tartozik, hogy a Messihez és Ronaldóhoz hasonló hírességekről folyamatosan érkezzenek új hírek. Ők saját információs ökoszisztémává válnak. Velük kapcsolatban az emberek kevésbé hitetlenkednek, fogékonyabbak a félretájékoztatásra. A velük kapcsolatos dezinformáció pedig gyakran átterjed az őket körülvevőkre is, így a gyerekek vagy családtagok járulékos károkat szenvedhetnek.”

Ahogyan ez ebben az esetben is történt. Ráadásul már voltak előfutárai is a „csalásnak”, hiszen korábban a kis Ronaldo kapcsán hét- és másik tízgólos meccset is vizionáltak. Semmiség, 4 és 4.3 milliós megtekintés mellett. Ezen anyagokon gyakran feltűnt kissé megbújva vagy vízjelként a már említett, online kaszinóként és fogadóirodaként fungáló stake.com oldal. Igazából egy szexuális botrány promotálása miatt már zajlott nyomozás a cég ellen, amikor kiderült, a fenti tweeteken is megtalálhatók voltak az egyértelmű ismertetőjelek. Különböző tartalomkészítőktől, nagyjából ugyanarra a megbízóra „mutatva”. A Stake így folytatott olyan gerillakampányt, amiben igénybe vette öt-hét számjegyű követői bázissal büszkélkedő fiókok szolgálatait. Közülük több is – név nélkül – elismerte, megkérték, hogy használja a cég logóját, illetve, hogy próbáljon minél jobban hatni az érzelmekre. A munkájukért pedig kriptovalutával fizetett a megbízó.

Utóbbi hivatalosan nem a Stake volt, hanem az Elevate Media ügynökség – erre jutott a portál a nyomozása közben. A társaság privát üzenetekben jelentkezett, és 100 ezer megtekintésenként öt-hat dollárt ígért a kuncsaftoknak, felvillantva a gyors 5-10 ezer dolláros kereset lehetőségét. A bukméker­iroda persze cáfolja, hogy bármi köze is lenne az ügyhöz, sőt, kilátásba helyezte, hogy a logóját illetéktelenül használókkal szemben jogi eljárást kezdeményez, de egyelőre semmi sem történt.

A társaság ráadásul egyre nagyobb kalamajkába kerül, hiszen az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is törvénybe ütköző tevékenységet folytatott. A briteknél a szerencsejátékkal kapcsolatos marketingkommunikációban nem szerepelhet fiatalkorú (ráadásul az anyagoknak 100 százalékban a valóságot kell tükrözniük), míg az Egyesült Államokban a Twitteren tilos szerencsejáték-tartalmakat reklámozni. A két focistacsemete ugyebár még tízes évei első felében jár, a twitteres posztok létéről pedig vitát nyitni is kár. Persze, ez innentől már jogi „gépészkedés”, mert azt ugye senki sem gondolja komolyan, hogy a vállalkozást nem olyan országokban jegyezték be, amelyekben „mindent is” szabad…

A fenyegető baj közeledtét egyébként már a Stake, illetve a hozzá köthető „szürke” hátterű cégháló is felismerte, hiszen több poszt is eltűnt a közösségi térből. Persze csak jó néhány millió megtekintés után. Ami viszont vicces, hogy engedély nélküli Premier League-felvételek továbbra is ott vannak a különböző netes fiókokban. Ami ugye az Evertonnak különösen kellemetlen, ráadásul a liverpooli klubot 2026-ig szponzori szerződés köti a fogadóirodához.

Itt érdemes visszatérni a fentebb említett reklám főszereplőjére, Ellára, aki így fogalmazott: „Nem akarok mémmé válni, hogy kinevessenek az iskolában. A digitális világ tele van lehetőségekkel. Jóval is, rosszal is.” A rosszra most is láthattunk példát. Csak remélni lehet, hogy ez nem okoz majd még nagyobb terhet a neve miatt az életet amúgy is nagy „hátizsákkal” kezdő Cristiano Jr.-nak és Thiago Messinek.

