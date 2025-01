Megvan Katanec utódja az üzbég kapitányi poszton

A 43 éves Kapadze tavaly olimpiai részvételre vezette az ország U23-as csapatát, a szövetség vezetői a kinevezése indoklásában is hangsúlyozták, hogy ismeri a válogatottat, annak játékosait és maga is több évig a nemzeti együttesben szerepel, emellett másodedzőként és vezetőedzőként is dolgozott.

Üzbegisztán eddig még soha nem jutott ki világbajnokságra, de most – négy fordulóval a vége előtt – kedvező helyzetben van a selejtezőben, amelyben két hónap múlva Kirgizisztánnal és Iránnal találkozik. A gárda jelenleg a második az A-csoportban Irán mögött, és az első kettő automatikusan kijut a jövő évi vb-re.

A 61 éves Katanec – aki a 2002-es vb-n hazája válogatottját vezette – 2021 augusztusa óta dolgozott Üzbegisztánban.