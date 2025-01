„Az egyetlen ember, akit utálok” – hatalmas adósságot hagyott maga után a legendás futballedző

A svéd adóhivataltól kapott információkra hivatkozva több svéd és angol lap is arról számolt be, hogy Sven-Göran Eriksson komoly tartozást halmozott fel.

A legendás tréner augusztusban hunyt el 76 évesen, és 4.8 millió fontos vagyont hagyott hátra. Ezzel szemben 8.64 millió fontos tartozása volt, amelyből 7.25 millióval az angol adóhatóságnak tartozott.

Eriksson, aki a legjobban kereső futballedzők egyike volt, pályafutása utolsó szakaszában csalás áldozata lett. Az akkori hírek szerint körülbelül 10 millió fonttal károsították meg, ami miatt a csőd szélére került. 2013-ban a The Telegraphnak nyilatkozva elmondta, hatalmas hibát követett el, amikor Samir Khanra bízta befektetései intézését.

„A legtöbb ember számára ez óriási pénz, nekem is az. A munkámat hiába fizették meg jól, ez akkor is megvisel. De még van egy kis pénzem, szóval nem vagyok csődhelyzetben. Sohasem utáltam senkit, szerintem nincs is sok ellenségem, de utálom Samir Khant, mert nem lehet úgy bánni az emberekkel, ahogy ő tette. Valószínűleg ő az egyetlen a földön, akit utálok. Csalódott és dühös vagyok, mert túl sokáig bíztam meg benne, túl nagy szabadságot adtam neki. Minden felhatalmazást megkapott a pénzügyeimmel kapcsolatban.”

Eriksson 2004-ben ismerkedett meg Khannal, és a pénzügyi tanácsadó 2007-ben már teljesen átvette az irányítást a pénzügyei felett. 2009-ben Eriksson aggódni kezdett, és megbízta a Deloitte céget, hogy ellenőrzéseket végezzen Khannál. Egy évvel ezután a svéd edző megszüntette az együttműködést a tanácsadóval, majd feljelentette.

Eriksson állította, hogy a pénze egy sor hanyag és rossz befektetés miatt úszott el, a bírósági jelentések szerint a pénzt Khan és családja barbadosi ingatlanának finanszírozására, Khan saját családi házának építési munkálataira, valamint „magának fizetett titkos nyereségre” használták fel. Az ügyvédek szerint Khan drága műalkotásokat és szobrokat is vásárolt. Khan később csődöt jelentett, így az eljárás befejeződött.