Labdarúgás: a szomszédban járt az európai utánpótlás krémje

Két szomszédunknál, Szlovákiában és Romániában is labdarúgó Európa-bajnokságot rendeztek. A szlovákoknál az U21-es, a románoknál pedig az U19-es korosztály legjobb válogatottjai csaptak össze.

Az idősebbek között a címvédő Anglia és a 2021-es győztes Németország együttese jutott a döntőbe, amely a rendes játékidőben nem dőlt el – kilencven perc után 2–2 volt az állás –,

a hosszabbításban pedig a szigetországiak szereztek gólt, és lettek 2023 után ismét Európa-bajnokok.

Az angolok keretében olyan Premier League-játékosok szerepeltek, mint a Liverpool középpályása, Harvey Elliott és védője, Jarell Quansah vagy a mindössze 18 éves, arsenalos, Ethan Nwaneri, akinek az értékét 55 millió euróra becsülik. A németek sem panaszkodhattak, ugyanis a csapat jelentős része az egész évadban a Bundesligában edződött, igaz, ezen nem érdemes csodálkozni, hiszen manapság már a legjobb U21-es futballisták a felnőttek között is meghatározó szerepet töltenek be. A góllövőlista élén a túlkoros, 23 esztendős stuttgarti csatár, Nick Woltemade végzett hat találattal.

A két rekordgyőztes, Spanyolország és Olaszország egyaránt a negyeddöntőben esett ki, a legjobb négy közé pedig Hollandia és Franciaország jutott még be. Érdekesség, hogy a régióból a rendező Szlovákia mellett Románia, Csehország, Szlovénia és Ukrajna válogatottja is kvalifikált a tizenhat csapatos Eb-re. A magyarok a selejtezőben Spanyolország, Belgium és Skócia mögött a negyedik helyen végeztek, így nem lehettek ott a kontinensviadalon. A Szélesi Zoltán vezette U21-es válogatott formája az idén sem túl biztató eddig. A csapat a legutóbbi négy felkészülési meccsét elveszítette: Izlandtól 3–0-ra, Írországtól 3–1-re, Albániától 2–1-re, Ausztriától 3–1-re kapott ki.

A mieink az U19-es Eb-n sem voltak ott, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy azon a tornán csak nyolc csapat indulhatott. A Romániában rendezett eseményen a tizenkétszeres bajnok spanyolok három győzelemmel mentek tovább a csoportból, akárcsak a hollandok a másik négyesből. Az elődöntőben a németek mellett a házigazda románok lehettekott. Míg Hollandia simán, 3–1-re verte a vendéglátókat, Spanyolország tizenegy gólos mérkőzésen ejtette ki Németországot. A rendes játékidőben kétszer is vezettek a németek, ám a 90+1. és a 90+5. percben is betaláltak a spanyolok, akik azt gondolhatták, övék a meccs. De még nem volt vége: a 90+9. percben Andres Cuenca öngóljának köszönhetően kiegyenlített Németország (3–3), következhetett a hosszabbítás. A ráadásban, a 97. percben a spanyolok újra gólt szereztek, amire tíz percen belül kettővel válaszoltak a németek. És még mindig maradt izgalom: a 113. és a 119. percben Spanyolország újabb két góllal megfordította a mérkőzést, 6–5-re győzött, és bejutott az Eb döntőjébe. Az egyéni teljesítményeket is ki kell emelni a kivételes meccsről: a spanyol együttesben

a Betis 18 éves csatára, Pablo García négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott,

míg német oldalon Max Moerstedt, a Hoffenheim 19 esztendős támadója háromszor talált be.

A finálé egyetlen öngóllal dőlt el: a mérkőzés 63. percében a holland Givairo Read robogott el a szélen, és passzolt középre, a labda pedig Raul Jimenez spanyol kapus lábáról a hálóba pattant.

Hollandia története során először nyert U19-es Európa-bajnokságot,

korábban háromszor jutott el a döntőig, de eddig minden alkalommal meg kellett elégednie az ezüsttel.

A legsikeresebb futballnemzetek mellett Montenegró, Dánia és Norvégia, illetve a házigazda Románia is részt vett a tornán, ugyanakkor érdekesség, hogy a 2023-as győztes Olaszország, valamint Franciaország sem kvalifikált a nyolc közé. A magyar U19-es válogatott a selejtező második szakaszában a dánoktól és az osztrákoktól kapott ki, az pedig kevés volt a kijutáshoz, hogy legyőzte Izlandot.

Az U17-es Európa-bajnokság szintén júniusban ért véget, a portugálok vehették át az aranyérmet, a döntőben a franciákat verték 3–0-ra.

Az U19-es lányok kontinensviadala is a múlt héten zárult: a papírformának megfelelően a spanyolok diadalmaskodtak, akárcsak a 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben. Az U17-es leány Eb fináléjában Hollandia legyőzte Norvégiát, és története során először ért fel a csúcsra ebben a korosztályban. A magyar leányválogatottak a fiúcsapatokhoz hasonlóan nem voltak ott az Európa-bajnokságok mezőnyében.

(Kiemlet képünk forrása: UEFA)