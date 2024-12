Branislav Fodrek marad a DAC vezetőedzője – hivatalos

,,Fodrek mestertől és az egész stábtól új lendületet kaptunk. Úgy gondolom, hogy nemcsak a saját nevemben, hanem az egész csapat nevében is beszélhetek. Örülnénk neki, ha január 4-én, a téli felkészülés kezdetén a jelenlegi összetételben találkoznánk“ – nyilatkozta lapunknak is a DAC csapatkapitánya, Christian Herc a Slovan elleni, december közepén lejátszott találkozó után. A Nemzeti Sport már akkor úgy értesült, nincs kizárva, hogy Branislav Fodrek tavasszal is folytathatja a munkát a sárga-kékek kispadján.

A klub hétfőn jelentette be a folytatást a honlapján. Branislav Fodrek – az egykori válogatott futballista, aki a múltban aktív labdarúgóként, a tartalékegyüttes vezetőedzőjeként és az első csapat pályaedzőjeként Marco Rossi mellett is dolgozott a DAC-nál – marad a felvidéki csapat vezetőedzője a tavaszi szezonra is.

„Továbbra is Branislav Fodrek irányítja a DAC-ot, a klubvezetőség a 2024–2025-ös idény tavaszi felének a végéig szóló új kontraktust kötött vele. A megegyezésnek további bajnoki idényre szóló opció is a része” – olvasható a DAC honlapján.

„Nagyra értékelem a vezetőség ajánlatát, élén a tulajdonos úrral. Egy ilyen nagy klub vezetőedzői pozíciója megtiszteltetés, de ugyanakkor nem kis felelősség is. Nagy kihívások állnak előttünk, ám a helyzet más a novemberihez képest, most az egész felkészülési időszak a rendelkezésünkre áll. Alaposan fel kell készülnünk a bajnoki küzdelmekre, ám feleslegesek a nagy szavak. Bízom benne, hogy sikerül folytatni az ősz végén látottakat és úgy felkészíteni a csapatot a tavaszi folytatásra, hogy mindannyian elégedettek legyünk és teljesítsük a klub célkitűzéseit. Kemény tavasz vár ránk, tisztában vagyunk vele, miért zajlik a harc az első négy fordulóban. Igyekezni fogunk mihamarabb biztossá tenni helyünket a felsőházban, majd újabb lépést tenni” – jelentette ki a DAC honlapjának Branislav Fodrek, aki a sárga-kékek 31. vezetőedzője az élvonalban.

„A Branóval folytatott múlt heti kiértékelő beszélgetéseket követően arra jutottunk, hogy ő a megoldás része. Megbeszéltük a csapat elkövetkező hónapokban való fejlesztésének a módjait és szilárd közös alapot találtunk az építkezéshez” – mondta a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

A DAC az új évben január 4-én, szombaton találkozik. A felkészülés első két napján tesztelés a program, az első közös gyakorlás január 6-án, hétfőn lesz.

A tavaszi szezonra való felkészülés egy része hazai környezetben zajlik, január második felében pedig 11 napos törökországi edzőtáborozásra utaznak a sárga-kékek.

Ez idáig öt előkészületi találkozót sikerült lekötnie a klubnak. Az első ellenfél az új esztendőben az OTP Bank liga 10. helyezettje, a Zalaegerszeg lesz, a mérkőzést Gyirmóton rendezik. Törökországban sorrendben a szerb FK Csukaricski (szerb, őszi 7. hely), a prágai Dukla (15.) és az ukrán Olekszandrija együttesével találkozik a Dunaszerdahely. A főpróbára január 31-én, pénteken kerül sor a Besztercebánya ellen, a tervek szerint a Mol Arénában. A tavaszi felvonás nyitó fordulójában, 2025. február 8-án, szombaton a sereghajtó, tizenkettedik Szakolcát látja vendégül a DAC.

A DAC téli felkészülés meccsei:

2025. január 18., Zalaegerszeg–DAC (Gyirmót)

2025. január 22.: DAC–FC Csukaricski (szerb)

2025. január 25.: DAC–Dukla Praha (cseh)

2025. január 28.: DAC–Olekszandrija (ukrán)

2025, január 31., DAC–Besztercebánya (szlovákiai)