Socca-vb: a végén egyenlítettek a horvátok

Igyekeztek a lehető legjobban kipihenni magukat a magyar soccaválogatott tagjai szombaton, a helyi idő szerint 23 órakor kezdődő, horvátok elleni nyitány előtt. Erre azért is szükség volt, mert csütörtök esti, budapesti indulás után pénteken a kora délutánba ért az érkezés, másrészt szombaton reggel nyolcra volt kiírva a reggeli (ez otthon hajnali öt), mivel 10-kor már átmozgató edzésen vettek részt a játékosok. A körülményekre továbbra sem lehet panasz, az edzőpálya egy hatalmas futballcentrumban terült el másik héttel egyetemben, ugyanebben az időpontban edzettek a bulgárok, a ciprusiak, a románok és a franciák is.

Ha közelben élők tudták volna, hogy a gallok soraiban akad világsztár is, biztosan besétáltak volna néhányan a tréningre. A francia soccaválogatott tagja ugyanis Djibril Cissé, aki 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal, 41-szer szerepelt a francia válogatottban, amellyel 2006-ben világbajnoki ezüstérmet nyert, bár a tornán nem szerepelhetett, mert két nappal a kezdés előtt a Kína elleni felkészülési meccsen lábtörést szenvedett. Most, 43 évesen újra egy vb-n játszik, igaz, már kispályán, amatőrök között, de láthatóan minden pillanatát élvezi a rendezvénynek. Csapatával egyébként győzelemmel nyitott, ő maga pedig gólt is szerzett, a franciák könnyedén, 4–0-ra verték a törököket.

Számunkra sokkal fontosabb volt a nap záró mérkőzése, a mieink összecsapása Horvátország ellen. Az ötös csoportból csak két együttes lép a legjobb tizenhat közé, így nem csak lélektani szempontból lett volna fontos a jó rajt, hanem már csak azért is, mert előzetesen a déli szomszédjaink tűntek az egyik legnagyobb riválisnak a kvintettben.

A horvátok elleni mérkőzés rendkívül fontos volt, nem csak a jó rajt miatt, hanem mert déli szomszédjainkat tartottuk a továbbjutás szempontjából az egyik legnagyobb riválisnak. Így is kezdődött a mérkőzés, kiegyenlített játék zajlott a pályán, Sóron Tibor előtt adódott az első helyzet, de a támadó fölé lőtt, aztán emberhátrányba került a magyar csapat, ekkor Huszty Dániel mentése és Szacskó László védése kellett a döntetlen megtartásához. Az első félidő utolsó perce csodálatosan sikerült, előbb Huszty, majd Sóron fejezett be egy-egy bombával egy akciót és máris 2–0-ra vezettünk.

A fordulás után újabb két perces kiállítást kellett átvészelnünk, ez sikerült is, majd nagyon stabilan védekeztünk, a kontrákban pedig rendre ott volt a veszély. Sajnos a 34. percben elcsúszott a védekezésünk, a horvátok szépítettek, majd a kapusuk helyett is mezőnyjátékos lépett pályára, és az így kialakított emberelőnyből egy szerencsés találattal egyenlítettek is.

A magyar csapat tehát döntetlennel kezdte a szereplését az ománi vb-n, hétfőn Tunézia lesz a következő ellenfél.

SOCCA-VB, OMÁN

1. FORDULÓ

Magyarország–Horvátország 2–2 (2–0)

G: Huszty (20.), Sóron (20.), ill. Medak (34.), Darojkovic (36.)