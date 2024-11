Ronaldo és Guardiola titkos paktumot kötött, a katalán szakember venné át a brazil válogatottat – sajtóhír

A brazil válogatottat január óta Dorival Júnior irányítja, de a tapasztalt szakember eddig nem váltotta meg a világot, olyannyira nem, hogy a helyi sportsajtó szinte minden egyes meccs után megkérdőjelezi a hozzáértését. Így tehát arról nem lehet beszélni, hogy Dorivalnak betonbiztos helye lenne a brazil válogatottnál, és alighanem ha akadna egy világhírű, igazán elismert szaktekintély neve a kalapba, akkor a szövetség nem sokat gondolkozna a menesztésén.

S úgy tűnik, ez a világhírű szaktekintély megérkezett Pep Guardiola személyében. A Manchester City menedzserét korábban már több alkalommal is összeboronálták az ötszörös világbajnokkal, de ezekből a spekulációkból nem lett semmi, maga Guardiola és a brazil szövetség elnöke, Ednaldo Rodrigues is rendre cáfolta a híreket. Most azonban egy másik lehetőség megnyithatja a kapukat Guardiola előtt: a barcelonai Sport vasárnapi értesülései szerint Ronaldo azt tervezi, hogy 2026-ban elindul a brazil szövetség elnöki posztjáért, bár ezt hivatalosan egyelőre még nem jelentette be – ennek ellenére Brazíliában állítólag nyílt titok, hogy a Fenoménnal számolni kell a választáson.

A választásra egyébként nem sokkal a 2026-os világbajnokság előtt kerül majd sor, Ronaldo is ekkortájt tervezi bejelenteni az indulását. A dél-amerikai legenda kampánya pedig Pep Guardiola köré épülne, aki a tervek szerint átvenné majd a brazil válogatott irányítását. A tervekről állítólag már maga a katalán tréner is tud.

Ronaldo és Guardiola még Barcelonából ismerik egymást, az 1996–1997-es idényben Bobby Robson irányítása alatt – az akkori tolmács, José Mourinho közreműködésével – spanyol Szuperkupát, Kupagyőztesek Európa-kupáját és Király-kupát is nyertek közösen.

Guardiola megszerzésére azért is mutatkozik most már valóban reális esélyük a braziloknak, mert a szakember sajtóhírek szerint az idény végén minden bizonnyal távozik jelenlegi klubjától, a Manchester Citytől.