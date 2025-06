Guardiola a Man. City új kapitányáról: Most először én döntöttem, néha szeretek főnök lenni

Pep Guardiola általában a játékosokra és a stábtagokra bízza a szavazást a kapitány személyéről, de most először ő maga döntött: Bernardo Silvát nevezte ki csapatkapitánynak, míg Rúben Diast, Rodrit és Erling Haalandot helyettesnek.

Silva számára ez lehet az utolsó idény az Etihad Stadionban, miután utalt arra, hogy nem hosszabbítja meg a 2026-ban lejáró szerződését. A 30 éves játékos 2017-ben érkezett Monacóból, és már többször is szóba került a visszatérés lehetősége nevelőegyesületéhez, a Benficához.

„Tudom, mit fogok csinálni, de még nem jött el az ideje, hogy erről beszéljek – mondta Silva. – Nagyon koncentrálok erre az idényre, és arra, hogy jól teljesítsek a Citynél. Amikor eljön az ideje, beszélni fogok róla. Még egy év van a szerződésemből, tehát a következő idényben távozhatok. Az elmúlt években is voltak lehetőségeim, ahogy most is, de egyelőre az a döntésem, hogy maradok a Citynél.”

Tavaly a játékosok által megválasztva Kyle Walker volt a Manchester City kapitánya. Walker januárban kölcsönben a Milanhoz távozott, de az olasz klub nem élt a végleges szerződtetés lehetőségével. Ennek ellenére az angol védő nem került be a manchesteriek keretébe a klubvilágbajnokságra.

„Először a pályafutásom során én döntöttem el, ki legyen a csapatkapitány – mondta Guardiola. – Nem tetszett, ami tavaly történt. Ezért döntöttem így. Néha szeretnék én lenni a főnök, és az új idény ilyen lesz. Kijelöltem a négy kapitányt, és lehet, hogy a klubvilágbajnokság után kijelölök még egyet vagy kettőt.”