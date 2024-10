Ronaldo meglőtte a 133. gólját, Portugália hibátlan maradt; a horvátok hazai pályán fordítottak

HORVÁTORSZÁG–SKÓCIA

Soha nem látott összeállítású középpályával kezdett Horvátország a Skócia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic sort sokáig a világ egyik legjobbjának tartották, ám Brozovic augusztusban visszavonult a válogatottól, Kovacic pedig családi okokból nem lehetett ott szombaton a csapattal. A 39 éves Modric természetesen amolyan utolsó mohikánként ezúttal is helyet kapott a kezdő tizenegyben, és még rangidősen is a mezőny egyik legjobbja volt.

Mindkét csapatra ráfért volna az önbizalomnövelő siker, a skótok a találkozót megelőző öt tétmérkőzésükből egyet sem nyertek meg, és a horvátok is csupán egyet. Az első ígéretes lehetőségre kilenc percet kellett várni, ám Luka Sucic közeli szabadrúgása lepattant a sorfalról, így nem lett belőle különösebb gólveszély. A skót kapusnak, Craig Gordonnak fél óra elteltével, Andrej Kramaric lövésénél kellett először védenie, majd nem sokkal később Borna Sosa fejelt közelről a kapu mellé. Aztán váratlanul megszerezte a vezetést Skócia. Luka Sucic borzalmas felszabadítási kísérlete után Ryan Christie lőtt közelről kapura, Duje Caleta-Car pedig bár még beleért, menteni már nem tudott. Sokat nem kellett várni a válaszra, Igor Matanovic lőtt a jobb alsó sarokba, s ezzel a harmadik válogatott fellépésén megszerezte az első gólját. A nagykárolyi születésű Kovács István 1–1-es állásnál fújta le az első félidőt, de érezni lehetett, hogy egyik csapat sem elégszik meg a döntetlennel.

A győztes gól (Fotó: Getty Images)

Az 54. percben Luka Modric tekert szépen a kapura, de Craig Gordon nagyot védett, de továbbra sem lehetett azt mondani, hogy a hazaiak beszorították a skótokat. Sőt a vendégek többször is eljutottak a horvátok tizenhatosáig, és bizony benne volt a pakliban, hogy győzelemmel távoznak Zágrábból. A 65. percben aztán Modric nagyszerű szóló után jobbal nem sokkal a jobb alsó sarok mellé lőtt. Ismét a Real Madrid középpályását éltették a szurkolók, abban bízva, hogy egy villanásával eldönti a találkozót. Szép lassan aztán góllá érett a horvátok nyomása, Ivan Perisic jobb oldal beadása után Borna Sosa lövését még védte a skót kapus, a felpattanó labdát azonban Andrej Kramaric közelről a kapuba fejelte – a Hoffenheim támadója a 30. gólját lőtte a válogatottban. A végén aztán kevésen múlt a dráma: a skótok az utolsó pillanatban egyenlíthettek volna, ám a VAR les miatt elvette a gólt, így maradt a 2–1-es horvát győzelem.

Andrej Kramaric (balra) gólja döntött, aki 30. alkalommal volt eredményes a horvát válogatottban (Fotó: Getty Images)

LENGYELORSZÁG–PORTUGÁLIA

Legutóbb hat évvel ezelőtt, szintén a Nemzetek Ligájában találkozott egymással a két csapat, akkor Guimaraesben 1–1-es eredmény született, de Chorzówban 3–2-re nyertek a portugálok, akik meg is nyerték azt az NL-kiírást. Ezúttal Varsóban mérkőztek meg a felek, ahol a vendégek nagyon bekezdtek, a 10. percben Cristiano Ronaldo a lécet találta el, majd négy percre rá Bruno Fernandes távoli lövését tolta ki a jobb felsőből Lukasz Skorupski. Aztán a lengyelek is eljutottak az ellenfél kapuja elé, ám gólt a portugálok szereztek: Rúben Neves felívelését fejelte le Fernandes, Bernardo Silva pedig érkezett, és bevágta a labdát a bal alsóba.

Jó tíz perccel később újabb vendéggól született, Rafael Leao lövése kijött a kapufáról, Ronaldo pedig a kipattanót az üres kapuba passzolta, így 215. válogatott mérkőzésén megszerezte a 133. gólját. Robert Lewandowskiék nem találták az ellenszert, és igazából örülhettek, hogy csak kétgólos hátránnyal vonultak szünetre. Hamar tovább nőhetett volna a különbség a fordulás után, ám Ronaldo ziccerben önzetlen volt, azonban Fernandes mögé érkezett a passza, aki így nem találta el a kaput. Lewandowski egy percen belül majdnem szépített, de a fejese mellé szállt, pedig Diogo Costa megtette azt a szívességet neki, hogy rosszul mozdult ki a beadásra.

Robert Lewandowski (fehérben) fejében maradt a gól ennél a helyzetnél (Fotó: Getty Images)

Fernandes előtt újabb lehetőség adódott, de ez is kimaradt, majd a hazaiak a semmiből (szerencsés) gólt szereztek, Piotr Zielinski talált be a kapuba, amitől felélénkült a meccs. A lengyelek mentek előre, a portugálok igyekeztek kontrázni, úgyhogy néha szétszakadt a pálya. A vendégek ellentámadásaiban volt több veszély, és az egyikből gól is született, a Diogo Jota elől menteni igyekvő Jan Bednarek lábáról a saját kapujába került a labda. Harmadik mérkőzését is megnyerte tehát Portugália, amely kedden Skóciába utazik, míg Lengyelország Horvátországot fogadja szintén 20.45-től. 1–3

Jan Bednarek öngólja pontot tett a mérkőzés végére (Fotó: AFP)

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Horvátország–Skócia 2–1 (Matanovic 36., Kramaric 70., ill. Christie 33.)

Lengyelország–Portugália 1–3 (Zielinski 78., ill. B. Silva 26., C. Ronaldo 37., Bednarek 88. – öngól)