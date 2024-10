Négy barcelonai és egy Real Madrid-játékos a spanyolok NL-keretében

A Nemzetek Ligája előző kiírását is megnyerő spanyol válogatottból sérülés miatt hiányzik Dani Olmo, Unai Simón, Robin Le Normand és Rodri is. Luis de la Fuente ellenben behívta Pau Cubarsít, Pedro Porrót, Álvaro Moratát és Mikel Merinót is. A Marca kiemeli, hogy a 25 fős keretből 20-an már a szeptemberi program alkalmával is kaptak meghívót.

A támadósorban ezúttal is ott van Lamine Yamal és Nico Williams, kettejük párosát Joselu vagy Morata egészítheti ki a kezdőben. Luis de la Fuente négy játékost hívott be a Barcelonából, egyet a Real Madridból, míg a Chelsea-t és az Arsenalt is két-két futballista képviseli. A 25 fős keret majdnem fele, 12 játékos légióskodik. A két NL-meccs után négypontos spanyolok október 12-én az eddig hibátlan mérlegű Dániát fogadják, majd három nappal később Szerbiával mérkőznek meg.

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: David Raya (Arsenal – Anglia), Robert Sánchez (Chelsea – Anglia), Álex Remiro (Real Sociedad)

Védők: Dani Carvajal (Real Madrid), Óscar Mingueza (Celta Vigo), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Pau Torres (Aston Villa – Anglia), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Pedro Porro (Tottenham – Anglia)

Középpályások: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Arsenal – Anglia), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), Pedri (FC Barcelona), Aleix García (Bayer Leverkusen – Németország), Álex Baena (Villarreal)

Támadók: Álvaro Morata (AC Milan – Olaszország), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Joselu (Al-Garafa – Katar), Yeremy Pino (Villarreal)

🤔 ¿Y los detalles de la convocatoria y la creatividad habitual?



¡¡AQUÍ LA TENÉIS!!



ℹ️ https://t.co/QpszIEFIwD#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/qrZwmWnulj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 4, 2024

Az A4-es csoport állása 1. Dánia 2 2 – – 4–0 +4 6 2. Spanyolország 2 1 1 – 4–1 +3 4 3. Szerbia 2 – 1 1 0–2 –2 1 4. Svájc 2 – – 2 1–6 –5 0

Szeptember 5.

Dánia–Svájc 2–0

Szerbia–Spanyolország 0–0

Szeptember 8.

Dánia–Szerbia 2–0

Svájc–Spanyolország 1–4

Október 12.

20.45: Spanyolország–Dánia

20.45: Szerbia–Svájc

Október 15.

20.45: Spanyolország–Szerbia

20.45: Svájc–Dánia

November 15.

20.45: Dánia–Spanyolország

20.45: Svájc–Szerbia

November 18.

20.45: Spanyolország–Svájc

20.45: Szerbia–Dánia