A visszavágót is megnyerte a magyar futsalválogatott Ausztria ellen

A decemberi Eb-selejtezőre készülő futsalválogatott vasárnap már szorosabb mérkőzést játszott az osztrákok ellen a Haladás Sportkomplexumban, ahol így is magabiztos sikert aratott.

A hazai szövetség beszámolója szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány a visszavágón is tökéletes hozzáállást kért csapatától. A találkozó előtt három játékost is köszöntöttek: a 150. válogatott meccsén pályára lépő Rábl Jánost, a 75. meccsén védő Alasztics Marcellt, valamint a 25. válogatottbeli találkozóját szombaton teljesítő Rutai Balázst.

A meccs ismét magyar helyzetekkel kezdődött, Pál Patrik révén pedig a hazaiak szerezték meg a vezetést, majd Rutai duplázta meg az előnyt. Ezt követően szépítettek a vendégek, de Vatamaniuc-Bartha Dávid még a szünet előtt 3–1-re módosította az állást.

A fordulás után mindössze tíz másodpercet kellett várni az újabb magyar gólra, majd 4–2-re zárkóztak az osztrákok. A végén pedig Dróth Zoltán csapatkapitány, valamint Szabó Lajos állította be a végeredményt.

„Az egész heti munkával elégedett vagyok, jól dolgoztak a srácok, és az eredmények is pozitívak voltak, a mai mérkőzés után azonban van némi hiányérzetem. Bebizonyosodott, hogy ha kicsit is elveszítjük a fókuszt, csökken a koncentráció, akkor sokkal nehezebbek lesznek a mérkőzéseink. Ma nem tettünk annyit bele a meccsbe, mint szombaton, ezért lett szorosabb az összecsapás, de a győzelmünk így is megérdemelt volt” – mondta a hazai szövetség honlapján Sergio Mullor.

A magyarok az Eb-selejtezőben előbb a montenegrói, majd a szlovén válogatottal, jövőre pedig a norvégokkal csapnak össze.