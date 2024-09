Századik válogatott mérkőzésére készül az aranycipős Harry Kane

A BBC máris feltette a kérdést: Lee Carsley maradjon-e az angol válogatott szövetségi kapitánya? A mérkőzést felvezető online hírfolyamon, ha nem is elsöprő többséggel, de támogatják az ötletet az olvasók, már az első, Írország elleni 2–0-s győzelem meggyőzte őket. Kedd este a Wembley közönsége előtt is bizonyíthat Carsley, hiszen a B-liga második fordulójában Anglia Finnországot fogadja. Az ideiglenes szövetségi kapitány ezen a találkozón már jóval nagyobb önbizalommal ül a kispadra.

„Otthon, a fotelból nézve a csapatot azt gondolhatnánk, hogy ez könnyű munka, viszont nekem voltak olyan napjaim, amikor nem voltam biztos benne, hogy készen állok a feladatra. A dublini siker jót tett az önbizalmamnak, ahogyan a stábénak is, innentől kezdve minden rendben lesz. Természetes, hogy időnként kételkedünk önmagunkban” − fogalmazott sajtótájékoztatóján a kapitány.

Lee Carsley azt is elmondta, most már biztos benne, el tudná látni a kapitányi feladatokat hosszabb távon is, s ez talán egy nem is olyan burkolt üzenet volt az Angol Labdarúgó-szövetségnek (FA), hogy hagyjanak fel a kapitányi castinggal.

Nemcsak az új edzőt köszönti majd a hazai közönség a finnek ellen, hanem Harry Kane-t is, aki századszor öltheti magára a válogatott mezét. Az FA aranysapkával tiszteleg majd az eddigi 99 találkozóján 66 gólt szerző csatár előtt. Az angol labdarúgásban (és rögbiben) hagyományosan sapkát kapnak a játékosok minden válogatott fellépésért, s bár Kane-nek hivatalosan nem ez lesz a századik sapkája, hiszen az Eb- és vb-részvételekért nem meccsenként, hanem az egész tornáért jár egy, az FA most összeköti a szokásokat a hivatalos fellépések számával. Harry Kane az első játékos Wayne Rooney óta, aki elérheti a századik válogatottságot, összességében pedig a tizedik, a 21. században Rooney-n kívül Frank Lampard, Ashley Cole, Steven Gerrard és David Beckham érte el ezt a mérföldkövet. A BBC kiszúrta, hogy a hétfő délelőtti edzésen Kane aranyszínű cipőben edzett, bár ezzel a nemrégiben átvett európai Aranycipőjére is utalhat.

A finn sajtó visszafogottan foglalkozik az Anglia elleni mérkőzéssel, hiszen a csapat 3–0-s vereséggel kezdte a sorozatot Görögország ellen. Nem valószínű, hogy Londonban kezdi el a B-ligában maradáshoz szükséges pontok gyűjtését.

20.45: Anglia–Finnország, London (Tv: Spíler1)