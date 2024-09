Hiába a korai gól, a TSC kikapott a Mladoszttól hazai pályán

SZERB SZUPERLIGA

7. FORDULÓ

Topolyai SC–Mladoszt Lucsani 1–2 (1–2)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: P. Janjus

Topolya: Ilics – Petrovics, Sztevanovics, Krsztics (Miloszavljevics, 78.), Djordjevics – Radin (Sztanics, 67.) – Gordics (Csirkovics, 52.), Djakovac, Banjac, Pantovics (Mboungou, 70.) – Lazetics. Vezetőedző: Jovan Damjanovics

Mladoszt: Sztamenkovics – Joszimovics, Udovicsics, Cvetinovics – Csirics, (Zsunics, 71.) Pejovics, Tumbaszevics, N. Csirkovics – Ndiaye (Lekovics, 62.), Krszmanovics (Priibakovics, 79.), Ljubomirac. Vezetőedző: Nenad Lalatovics

Gólszerző: Djakovac (7. – 11-esből), ill. Pejovics (29. – 11-esből), Csirics (41.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Remekül kezdődött a mérkőzés a hazaiak számára, s az új edző, Jovan Damjanovics, aki mindössze egy napja ült le a kispadra, nem is reménykedhetett volna jobb rajtban, hiszen a hatodik percben a TSC korábbi játékosa, Dusan Cvetinovics a tizenhatoson belül megrúgta Marko Lazetics lábát, s Janjus játékvezető gondolkodás nélkül a tizenegyespontra mutatott. A jogosan megítélt tizenegyest Ifet Djakovac magabiztosan értékesítette: a TSC középpályása megvárta, hogy Sztamenkovics kapus jobbra vetődjön, ő pedig a kapu bal oldalába gurított. A hazaiak támadásban maradtak, többet is birtokolták a labdát, s nem sok kellett, hogy Ilics kapus gólpasszt adjon, ugyanis a kirúgására nem figyeltek a vendégvédők, s a labda Mihajlo Banjac elé került, aki kicsit elhamarkodottan, egy pattanás után azonnal lőtt kapásból, de csúnyán kapu fölé ment a labda. A 29. percben egy tetszetős vendégakció végén Csirics kapott jó labdát, s hogy megakadályozza a gólt, Ilics kapus szabálytalankodott vele szemben, így a vendégek is kaptak egy tizenegyest, amit Pejovics a léc alá bombázott. A félidő hajrájában két vendégtámadóra egy hazai védő jutott, de úgy tűnt, hogy megússza a TSC kapott gól nélkül, ugyanis Csirics passza nem jutott el Ljubomiracig, azonban a labda visszapattant elé, ő pedig egy csel után 14 méterről ballal kilőtte a bal felsőt, minden bizonnyal megszerezve ezzel a forduló legszebb gólját.

A második félidő tizedik percében Cvetinovics szándékosan megütötte Lazetics arcát a tizenhatosban, amiért a védő piros lapot, a TSC pedig tizenegyest kapott, de a sértett lövését Sztamenkovics hárította, s a csatárnak ez elébe kerülő kipattanót se sikerült az üres kapuba juttatnia, így maradt a 2–1-es vendégvezetés, de a TSC kihasználva az emberelőnyét, a kapujához szegezte a vendégeket, de negyven perc alatt nem sikerült gólt lőnie, így a vendégek elvitték a három pontot Topolyáról.

A válogatott mérkőzések miatt a csapatok legközelebb szeptember közepén lépnek pályára, s ez a kéthetes szünet nagyon jól jön a TSC-nek, hogy rendezze a sorait és az új edző munkája megmutatkozzon már a Teksztilac elleni találkozón.