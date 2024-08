Boldog új éve lehet 2025-ben a stadionja építésével jól haladó Komáromi FC-nek

A NEMZETI SPORT FEBRUÁRI LÁTOGATÁSA ÓTA szépen halad a szlovák élvonalban, a Niké Ligában újonc Komáromi FC sportlétesítményének építése. A főlelátó már fedett, a tartófalak a helyükön, ki van alakítva a hely az öltözőknek, a gyakorlópályáknak, az irodáknak, a 20 szobás szállodának, illetve wellnessrészlegének, miközben nyolc kilométer vezeték vár bekötésre.

„Maximális erőbedobással dolgozunk – mondta mostani látogatásunk alkalmával Baráth György, a komáromi klub elnöke. – Mint minden építkezésnél, nálunk is akadnak előre nem látható hátráltató tényezők, mást ne említsek, új kutat fúrva mélyebbre kellett ásnunk, hogy kevesebb vasat tartalmazó vízhez jussunk.”

A főlelátón kívül a pálya körül is megfelelő ütemben halad a nézőtér kialakítása, ez nagyon fontos fejlemény.

„Legalább ezerötszáz néző befogadására alkalmasnak kell lennie a stadionnak. Ha időben be tudjuk fejezni a legfontosabb helyiségek kialakítását, kérvényezzük a szövetségtől, hogy ideiglenesen hadd játsszunk a pályánkon, s ez esetben novemberben itt fogadnánk a DAC-ot a bajnokságban. Bár én úgy vagyok ezzel, készüljön el minden, s csak aztán vegyük birtokba új létesítményünket – úgy tervezzük, hogy a 2025-ös évet már a KFC stadionjában kezdjük. Jelenleg albérletben játsszuk hazai mérkőzéseinket, mégpedig Aranyosmaróton. Ezzel kapcsolatban Dunaszerdahely volt az elsődleges célunk, sajnos azonban nem tudtunk megegyezni a vezetőkkel.”

Még javában zajlanak a munkálatok a komáromi létesítményben

A felvidéki magyarság büszke rá, hogy már három magyar többségi tulajdonban lévő klub szerepel a Niké Ligában, a DAC, a Kassa és a KFC. Baráth György, a komáromi futball ikonikus alakja elárulta: amióta a csapat feljutott az élvonalba, még inkább fokozódik az érdeklődés a labdarúgás iránt.

„Szinte mindig kerékpárral közlekedek a városban, sokan megállítanak, s boldogan mondják, mennyire büszkék az első osztályba jutott csapatra. Képzelje, még a hölgyek is gratulálnak! Vélhetően azért, mert a női csapatunk is élvonalbeli lett. Itt, Komáromban nagyon szeretik az emberek a sportot, értenek is hozzá, tisztában vannak vele, milyen szép teljesítmény és nagy eredmény az első osztályba kerülés. A KFC hét éve még a negyedik ligában szerepelt, most pedig a Niké Ligában. Nem csoda, hogy a helyiek már nagyon várják új sportlétesítményünk elkészülését, egyúttal azt, hogy méltó körülmények között harcolhassanak labdarúgóink céljaink eléréséért.”

Feljutottak a szlovák élvonalba, és természetesen ott is akarnak ragadni a komáromi labdarúgók (A SZERZŐ FELVÉTELE)

Baráth György többéves áldozatos munkájának is köszönhető, hogy a Niké Ligában elismeréssel beszélnek az újoncról.

„Jóleső érzés, hogy tisztelnek bennünket, bízom benne, hamarosan az eredményeinkkel is felhívjuk magunkra a figyelmet az élvonalban.”

A komáromiak vasárnap a Rózsaheggyel játszottak volna a bajnokságban, de ellenfelük jövő hét keddi európai kupameccsére tekintettel elhalasztották.

Baráth György klubelnök sokat tesz a komáromi futballért

Vincze István: A Slovannak be kellett cserélnie válogatott játékosait ellenünk Vincze István, a 44-szeres magyar válogatott csatár sportigazgatóként dolgozik a Komáromi FC-nél, lapunk érdeklődésére ő is szívesen beszélt az élvonalban eddig szerzett tapasztalatokról. „Játszottunk a bajnoki címvédő Slovannal, az ezüstérmes DAC-cal, a harmadik helyezett Nagyszombat elleni meccsünk elmaradt, a hétvégén pedig a Szlovák Kupa-győztes Rózsahegy elleni csata következett volna, de a rózsahegyiek európai kupameccsére tekintettel elhalasztották – mondta az 57 éves sportvezető. – Az eddigi két mérkőzésünk közül a Slovan elleni jobban tetszett, Vladimír Weiss, a pozsonyi együttes vezetőedzője pihentetni akarta válogatott labdarúgóit, mégis be kellett cserélnie őket, a második félidőben sokáig ugyanis csak egy góllal vezetett a bajnokcsapat – végül négy egyre győzött. A lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megerősíteni játékoskeretünket, hiszen labdarúgóink többségének korábbról nem volt élvonalbeli tapasztalata.” Vincze István (Fotó: Török Attila)