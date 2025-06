Szlovén középhátvéd érkezését jelentette be a DAC – hivatalos

Klemen Nemanic pályafutásának első felnőtt állomása a másodosztályú FK Dob volt, aztán a lengyel másodosztályú Legionovia, a szlovén Tabor Sezsana, majd az FK Csíkszeredánál futballozott kölcsönben. Ezután 2023 januárjában az NK Celjéhez igazolt és a csapattal tavaly bajnoki címet szerzett, idén pedig a Szlovén Kupát is elhódították. A nemrég befejeződött idényben a nemzetközi színtéren is sikeresen szerepelt a Celje, s a Konferencialigában egészen a negyeddöntőig jutottak, ahol a Fiorentina otthonában lejátszott visszavágón Nemanic gólt is szerzett.

„Nagyon tetszik a klub projektje és a víziója, akárcsak az edzésfeltételek. Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy a DAC része lehetek. Azzal a céllal érkezem, hogy trófeákhoz segítsem a csapatot, az ambícióink megegyeznek ebben a tekintetben. Tele vagyok elvárásokkal, energiával és elhatározással, hogy teljes erőbedobással küzdjek a klub színeiért“ – mondta a klub hivatalos honlapján Nemanic.

„Klemen, egy magas, tekintélyt parancsoló, ballábas középső védő, éles taktikai érzékkel, pontosan azt az erőt és vezetési képességet hozza, amire szükségünk van a védelmünk szívében. Új igazolásunk az FK Csíkszeredában, a magyar többségű romániai klubban is futballozott, ami még különlegesebbé teszi számunkra Klemen érkezését. Ez egy olyan kapocs, amely mélyen megegyezik a mi és a szurkolóink identitásával. Azzal is tisztában vagyunk, hogy Klemen megérti, mit jelent többért küzdeni, mint csak a három pont. Több országban szerepelve és értékes nemzetközi tapasztalatokat szerezve, Klemen pályafutása új szakaszát kezdi meg sárga-kékben” – nyilatkozta a DAC ügyvezető igazgatója Jan Van Daele.