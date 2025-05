Jan Van Daele: A DAC és az ETO FC is indulni fog a Konferencialigában

– Véget ért az idény Szlovákiában. A DAC a rájátszás során kiharcolta a részvételt a Konferencialigában.

– Nagyon nehéz hónapok vannak mögöttünk, de pozitív hangulatban zártuk az idényt, ami mindenképp örömre ad okot. Az utóbbi hat hónap különösen jól sikerült, szerintem teljesen megérdemelten végeztünk ott, ahol, és kijutottunk az európai kupaporondra. A szezon második fele megmutatta, hogy képesek vagyunk top klubként működni – amilyennek a DAC-nak lennie kell. Az idény eleje nem sikerült jól, sajnos kicsit későn lendültünk bele. Novemberben, az edzőváltás után találtuk meg a ritmust – onnantól kezdve működött a rendszer. Branislav Fodrek mesternek és a stábnak köszönhetően rendet tettünk, kialakult a játékrendszer, meglett a fegyelem. Ez volt a sikeres tavaszi szereplés alapja. Remekül működött a bűvös háromszög: a játékosok, a stáb és a vezetőség között.

– Térjünk vissza egy pillanatra az őszi hónapokra. Fogyatkoztak a szurkolók a Mol Arénából – a Nagymihály elleni meccsen mindössze 1767-en voltak, ami a stadion megnyitása óta a legalacsonyabb nézőszám volt.

– Az elmúlt tizenegy év – amióta Világi Oszkár a klub tulajdonosa – legnehezebb időszaka volt ez. Mi is hibáztunk, de tudtunk javítani, helyre tudtuk hozni a rossz döntéseket. Tavasszal kiválóan játszottunk, a második legeredményesebb klub voltunk – mindössze egy ponttal maradtunk el a Slovantól. Büszkék lehetünk erre a teljesítményre, jó alap ez a jövőre nézve. És ami a nézőszámokat illeti: nagyon örülünk, hogy tavasszal visszatértek a szurkolók a MOL Arénába, ahol libabőrös volt a hangulat. Több játékos most tapasztalta meg először igazán a stadion varázsát. Nagy köszönet azoknak a drukkereknek is, akik idegenbeli meccsekre is elkísérték a csapatot – sokszor több száz kilométerre Dunaszerdahelytől is szinte hazai környezetben játszhattunk.

– Novemberben Branislav Fodrek került a kispadra, aki korábban az ifjúsági korosztályban ért el eredményeket. Miért esett rá a választás?

– Tíz éve ismerem őt. Ő, a MOL Akadémia jelenlegi igazgatója, Németh Krisztián és Borbély Balázs már akkor is a DAC-hoz közel álltak, alapemberek voltak. Annak ellenére, hogy Brano az elmúlt években a korosztályos szlovák válogatottaknál dolgozott, rendszeresen konzultáltunk, kikértem a véleményét kiszemelt játékosokról. Tavaly nyártól az ETO-nál sportkoordinátorként segítette az edzői stáb munkáját, szorosan együttműködött Borbély Balázs edzővel, és egyénileg is képezte a győri játékosokat. Mivel a kapcsolatunk már régóta szoros volt, logikus döntés volt novemberben, hogy őt ültetjük a kispadra.

– Ősszel három mérkőzésen irányította a csapatot: kétszer döntetlent ért el a DAC, egyszer pedig vereséget szenvedett. Mégis mellette döntöttek.

– Tudtuk, milyen állapotban vette át a csapatot, amely fizikailag és mentálisan is padlón volt. Rögtön éreztük, hogy vele van esély a fordulatra. Két döntetlennel kezdett, fokozatosan építette fel a csapatot. Decemberben ugyan kikaptunk Pozsonyban a Slovantól, de jól játszottunk.

– 2025 tavaszán fantasztikus idényt produkált a csapat – mindössze egy vereséggel, és végül kiharcolta az Konferencialiga-szereplést. Számított erre?

– Tudtam, hogy mi rejlik ebben a csapatban és klubban. Bíztam benne, hogy visszatérünk a sikeres útra – és így is lett. Ebben a szurkolóinknak is nagy szerepe volt. Az elmúlt öt évben a DAC Szlovákia második legerősebb klubjává vált. Mindig sikerült kiharcolni az európai kupaindulást. Most már itt az ideje, hogy valamit nyerjünk is – bajnokságot vagy Szlovák Kupát.

– Sorozatban nyolcadik alkalommal indulhatnak az európai kupában.

– Ez nagy dolog, de nekünk ez nem elég. Most már trófeát is szeretnénk.

– Nagy öröm, hogy nemcsak a DAC, hanem az ETO is ott van az európai kupaporondon. Az UEFA előírásai szerint…

– Igen, természetesen hatalmas öröm, hogy mindkét klub ott lehet az Kl-ben. A DAC-nál ez kezdettől fogva kitűzött cél volt, örülünk, hogy sikerült elérni. Az ETO szereplése különösen kellemes meglepetés, újoncként remek tavaszt produkáltak az NB I-ben. Fontos azonban elmondani, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályozásainak való maradéktalan megfelelés érdekében a DAC 1904 és az ETO FC Győr vezetése megerősítette a két klub strukturális függetlenségét. Az ETO-nál a múlt héttől új ügyvezetői vezetés kezdte meg a munkát, és a klubok között nincs átfedés a döntéshozó vagy irányító testületekben. A két klub működése eddig is önálló volt, saját szakmai és gazdasági döntéshozatali mechanizmusokkal – ez a döntés most formálisan is megerősíti ezt. Mindkét klub saját útját járja a sportban és a fejlődésben, és továbbra is elkötelezetten képviselik régiójukat hazai és nemzetközi porondon.

– Milyen változások várhatók Dunaszerdahelyen?

– A pénteki Zólyombrézó elleni találkozón elbúcsúztunk Milan Dimuntól (ő a Kassa játékosa lesz – a szerk.) és Matheus Brunettitől. Rajtuk kívül visszatér a Ferencvároshoz Fortuna Bassey. Bár a közvélemény úgy tartja, hogy Mahmudu Bajo már elhagyta a DAC-ot, egyelőre még nálunk van. A Besiktason kívül más ajánlata is van – meglátjuk, mit hoznak a következő napok. Ammar Ramadan remek tavaszt zárt – ma is fantasztikusan játszott, két gólt szerzett a Zólyombrézó ellen. Ha érkezik olyan ajánlat, amely mindenkinek megfelelő, beszélni fogunk az esetleges távozásáról. Matej Trusa sajnos kihagyta az idény végét, de úgy gondolom, nálunk kezdi az új szezont – meglátjuk. Fontos hangsúlyoznom, hogy semmiképpen sem akarjuk megbontani a csapat összetételét. Fel vagyunk készülve a távozók pótlására. Meg akarjuk erősíteni a DAC-ot – főleg a csatárposzton.

– Az elmúlt két évben az első EKl-meccs után rögtön kiesett a csapat…

– Nem akarunk így végezni. Nem akarjuk még egyszer átélni azt, amit tavaly a Zira ellen – idegenben négygólos vereség, összesítésben 1:6-os kiesés. Elég volt a korai európai kupabúcsúkból. Rövidebb lesz a pihenő, profibban állunk hozzá a szabadsághoz és a felkészüléshez is.