A Copa és egy furcsa ajánlat után távozott a mexikói válogatott szövetségi kapitánya

Míg Kanada még a Copa América előtt cselekedett és a májusban kinevezett Jesse Marsch vezetésével egészen az elődöntőig jutott – ahol a végső győztes Argentínától kapott ki –, addig a 2026-os világbajnokság másik két társrendezője a torna után vált meg szövetségi kapitányától, hiszen az Egyesült Államok és Mexikó sem tudott továbbjutni a csoportjából.

Az amerikaiak Gregg Berhalter menesztését követően azonnal elkezdték az utódkeresést, míg a Mexikói Labdarúgó-szövetség néhány nappal a Copa América után közölte, hogy a vb-ig hátralévő szűk két évnek nem a tavaly augusztusban kinevezett, s akkor 2026. július 31-ig szóló szerződést kötő Jaime Lozanóval vág neki.

A szervezet beszámolója szerint az elmúlt napokban egy hosszú távú, 2030-ig szóló megállapodást ajánlottak Jaime Lozanónak és stábjának, de azzal a kitétellel, hogy 2024 és 2026 között egy nála több tapasztalattal rendelkező kapitány készítené fel a csapatot, majd a vb után ismét ő venné át az irányítást a következő, 2030-as tornáig. Az ESPN Mexico szerint Lozanót lefokozták volna segédedzőnek, s harmadszor is kinevezték volna Javier Aguirrét, aki 2001 és 2002, valamint 2009 és 2010 között már irányította a csapatot.

Lozano az ajánlat elemzése után úgy döntött, nem kívánja folytatni a mexikói válogatott élén, s távozik az együttestől.

A mexikói szövetség elfogadta Lozano döntését és megköszönte erőfeszítéseit, majd arról számolt be, hogy szeretné a lehető legerősebb csapatot kiállítani a részben hazai rendezésű világbajnokságon, de a projektnek célja a 2030-as és a 2034-es vb is, és terveik szerint az új rövid, közép- és hosszú távú célokat augusztus elejéig határozzák meg és jelentik be.

Jaime Lozano a 2023. augusztus 11-i kinevezése óta hét tétmérkőzésen és nyolc felkészülési találkozón irányította a mexikói válogatottat, mellyel az Egyesült Államok ellen döntőzött a CONCACAF Nemzetek Ligájában, ám az idei Copa Américán Venezuela és Ecuador mögött, Jamaica előtt, négy ponttal csupán csoportharmadik lett és nem jutott az egyenes kieséses szakaszba.