Soproni Egyetem néven női futballcsapatot indít a SMAFC és az SC Sopron

Új szintre emelte együttműködését az SC Sopron és a SMAFC: a két sportegyesület elnöke stratégiai szerződést írt alá egy női futballcsapat indításáról – derült ki a Soproni Egyetem szerkesztőségünkhöz eljuttatott pénteki sajtóközleményéből. Az NB II-ben ősszel már pályára lépő együttes Soproni Egyetem néven szerepel majd a bajnokságban, s a két soproni klub csapata az egyetemmel karöltve, az intézmény támogatásával jön létre.

„Az SC Sopronnal közösen működtetett e-sport-szakosztályunk már bizonyította az együttműködés sikerét. Most lépünk egy nagyot közösen, és reményeink szerint a kiemelt stratégiai partnerségünk a női futballban is sikeres lesz” – vezette fel a szerződés aláírását Horváth József, a SMAFC elnöke. Az utánpótlásban kiemelt központként működő SC Sopron elnöke, Csiszár Ákos azt is elárulta, a női csapat indításához olyan partnert kerestek, aki már nevével is jelzi a minőséget.

„Sopronban minden adottság megvan ahhoz, hogy a fiataloknak ne kelljen választaniuk a továbbtanulás és akár az élsport között. Életpályamodellünk működik, de még sok kiaknázatlan lehetőséget látok. Az a szakmai muka, amely az SC Sopronnál a labdarúgás területén évek óta folyik, arra predesztinál, hogy az egyetemmel hosszú távú együttműködés jöjjön létre, amelyben nagyon sok kiaknázatlan lehetőség rejlik. Az első lépés az együttműködésben az e-sport-szakosztály volt, az idén pedig a női labdarúgócsapat. De a jövőben olyan sportturisztikai központot is fel tudunk itt építeni, amelyben később akár a sporttág elitjének is kurzusokat biztosíthatunk” – mondta dr. Fábián Attila rektor.

Az oktatási rektorhelyettes, dr. Pásztor Enikő hozzátette: sportszervezés, valamint rekreáció és életmód szak indult az egyetemen, s tervezik a gyógytestnevelő szak indítását is, a következő hónapokban pedig a SMAFC elnökével közösen dolgozzák ki az életpályamodell részleteit, amely még vonzóbbá teheti a szakokat.