Nyolc magyar érem a madridi teqball-vk-versenyről

Bányik Csaba és Katz Balázs aranyérmes lett párosban a Madrid World Seriesen úgy, hogy Bányik a vegyes párosban is győzött. Ebben a kategóriában a később a torna legjobbjának megválasztott Bányik Ács Krisztinával állt asztalhoz. Egyéniben a nőknél Izsák Anna ezüstérmes lett, ugyanitt Dezsényi Zsófia harmadik helyen zárt. Férfi egyéniben Csereklye Martin lett második, és ezeken kívül további két ezüstérmet gyűjtöttek be a magyarok, miután Kota Gabriella Katz Balázzsal (vegyes páros), Péchy Petra pedig Vicsek Nórával (női páros) is felállhatott a dobogó 2. fokára.

Itthon a sportágban fontos állomás következik a hazai élmezőny számára, hiszen június 15-én és 16-án Győrben lesz a MOL Országos Teqball Bajnokság záró állomása, amely többek között a vb-indulásokról is dönt majd. Előtte azonban lesz még egy World Series verseny Vietnámban.