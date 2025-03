Kerkez a Premier League-formáját nem tudta átmenteni – így értékelte a Nemzeti Sport a válogatott játékosait

DIBUSZ DÉNES 5

Az első érdemi lövés azonnal beakadt, a sarokba, közel a kapufához érkezett a labda, esélye sem volt védeni. A 20. percben kényelmetlen helyzetbe hozta Dárdai Mártont, de a szünetig már nem akadt dolga. Ha lehetett, okosan lassította a játékot, nem kapkodott a kirúgásokkal, épp annyira húzta az időt, amit még eltűrt a játékvezető, aki a 68. percben szóban figyelmeztette először. A második és a harmadik gólnál is kiszolgáltatott helyzetben volt.

FIOLA ATTILA 5

Jó becsúszással kezdett, majd azonnal berúgták mögé a labdát, de akkor is szerelni tudott. Inkább a biztonságra törekedett, tizennégy labdaérintéséből az első negyvenöt percben kilenc sikeres volt, nem vállalt felesleges kockázatot, a szünet előtt kitette a pályáról Orkan Kökcüt. Aktívan kezdett a szünet után is, egy nagy mentése les miatt vesztett a fényéből. A második török gólnál nem helyezkedett tökéletesen.

WILLI ORBÁN 5

Ahogy megszoktuk: fejjel nem lehetett megverni, sokszor tisztázott veszedelmesnek tűnő szituációban, párharcainak több mint kilencven százalékát megnyerte a szünetig. Nagyon stabilan futballozott, mindig a legjobb helyen tűnt fel, amikor szükség volt rá. Még az is nagyszerű volt, amikor nem fejelt bele a labdába, mert azzal zavarta meg a török csatárt. Ám ő sem tudott segíteni a meccset eldöntő percekben.

DÁRDAI MÁRTON 5

A tőle megszokott hosszú labdákat most is útnak indította, egyszer keveredett nehezebb helyzetbe, abból majdnem baj lett. Nyugodtan, tisztán futballozott, az első félidőben harminc labdaérintése volt, a szünet utáni első mindjárt egy okos labdaszerzés volt. A 67. percben a veszélyes hazai helyzetnél keresztezett a legjobb ütemben, egyre inkább erőssége a védelemnek.

BOLLA BENDEGÚZ 6

Egy veszélyes helyzetben tisztázott a hetedik percben, majd ugyanő szerelt, de megijedtünk, hogy tizenegyest érően, a 13. percben ziccert akadályozott meg, amikor visszasprintelt. Kivette a részét az egyetlen magyar gólból, jól adott be. Sokszor megindult a vonal mellett, de legtöbbször visszafelé passzolt, előre kevés lehetősége volt játszani. A szünet után is jól lépett be a játékba, a végén ügyes passzt adott Csoboth Kevinnek.

NIKITSCHER TAMÁS 5

Harcosan kezdett, de néhány szituációban lassúnak, körülményesnek tűnt, körbevették, elvették tőle a labdát. Rengeteget futott, ütközött, a Dárdai Mártonnak rosszul hátrapasszolt labdájánál felszisszentünk. Tizenegy párharcot vívott meg az első félidőben, húsz alkalommal ért labdába, a biztonságra törekedett. Kitűnően, két jó labdaszerzéssel kezdte a második félidőt, akaratosan, nagy területen játszott, de voltak hibái.

SCHÄFER ANDRÁS 6

Tudta, hogy sárga lapot kap, de akkor és ott nem engedhette el az ellenfelet, aztán labdát szerzett remekül, s még szebb volt, ahogy befejezte a támadást – góllal! Bizony, jól tette, hogy nem fékezett, kísérte a támadást, de mintha edzésen lett volna, megfordult és visszakocogott a helyére néhány pacsit begyűjtve. A 37. percben ragyogóan tört előre a bal oldalon, és okosan tette a labdát Nagy Zsolt elé. Nyilvánvalóan nem cserélték volna le, ha rendben van.

KERKEZ MILOS 4

Az első hazai gól előtt mögé lőtték be a labdát, üres területet hagyott, mintha ott nem érezte volna, Nagy Zsolt mögött hol kell helyezkednie. A 17. percben lövéssel próbálkozott, majd Varga Barnabásnak jól tekerte be a labdát a 34. percben. A szünet után két gólt is az ő oldaláról indított akció végén szerezték a törökök, így, sajnos, a vereség egyik oka az ő gyenge teljesítménye volt, a Premier League-formáját nem tudta átmenteni.

SZOBOSZLAI DOMINIK 6

Próbált aktívan futballozni, sok helyen feltűnt, a Nagy Zsoltnak letett labdája nagyon okos volt, azzal lövőhelyzetet teremtett. Nem lőtt, de jól látta, hogy Bolla Bendegúz tisztán helyezkedik, a passza is kellett a gólhoz. Sokat futott, igazi vezérként szóban is irányította a társait, a védekezésből is kivette a részét, harminchétszer ért labdába a szünetig. Az 57. percben ragyogó labdát adott Nagy Zsoltnak, majd finoman passzolt Bolla Bendegúznak.

NAGY ZSOLT 5

A huszadik percben gólt szerezhetett volna, nem volt szerencséje. A 32. percben kitűnően szerelt, de többször is megtörtént, hogy nem értették meg egymást Kerkez Milossal, melyikük hova indul. Az 57. percben viszont jó helyre lépett, de utolérték, megzavarták, abból a szituációból gól születhetett volna, majd elkerülhető sárga lapot kapott. Sokat volt játékban, igaz, sok volt a pontatlanság a futballjában.

VARGA BARNABÁS 5

A fejpárbajait megnyerte, de az első ígéretes kontra során tétován nézett körül: hol vannak a többiek? Egyedül maradt, az első lövése nagyon elkerülte a kaput, majd jól indult be a huszadik percben, majdnem gólpasszt adott. Schäfer Andrásnak remekül fejelte vissza a labdát, pedig a kaput is megcélozhatta volna. A 34. percben meg is célozta, sajnos tévesztett, pedig ilyen beadásokról álmodik. A szünet után nem jutott a kapu közelébe.

CSERÉK

Kata Mihály ( 5) első érintései nyugalomról árulkodtak, nem riadt vissza a szabálytalanságtól sem, bevállalta a sárgát, és neki volt igaza akkor, Szabó Levente (–) súlytalannak tűnt, Csoboth Kevin (–) egy lendületes elfutással és egy célt tévesztett lövéssel kezdett, majd bravúrral mentették második, gólba tartó lövését. Újoncként pályára lépett a hosszabbításban a paksi Osváth Attila (–) és a Philadelphiában légióskodó Gazdag Dániel (–) is.

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT

1. MÉRKŐZÉS

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park. V: I. Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Akaydin, Ayhan (Müldür, 27.), Bardakci, Elmali – Kökcü (Yüksek, 72.), Calhanoglu – Aydin (I. Kahveci, 72.), Yildiz, Yilmaz (Gül, a szünetben) – Aktürkoglu (Uzun, 86.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella.

Magyarország: Dibusz – Fiola, W. Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 90+1.), Schäfer (Kata M., a szünetben), Nikitscher (Gazdag, 90+1.), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 71.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (9.), Aktürkoglu (69.), I. Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

