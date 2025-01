Felveszi a kesztyűt – Thury Gábor jegyzete

HA AZT VESSZÜK, a 70-szeres magyar válogatott labdarúgó, Lang Ádám ebben az idényben perememberré vált az Omoniában – csupán hét tétmérkőzésen kapott lehetőséget, egy gólt szerzett –, kimondottan ajándék a debreceni szerződés a január 17-én 32. életévét betöltő védőnek.

A 2016-os Európa-bajnokság után igazolt a Videotonból a francia élvonalbeli Dijonhoz, majd a Nancy és a kolozsvári CFR következett. A 2019 óta az Omoniában játszó védő ciprusi bajnokságot, kupát és Szuperkupát nyert, szabadon igazolhatóvá válva két és fél éves szerződést kötött a DVSC-vel.

Helyzete nagyban hasonlít Szalai Attiláéhoz: mivel együttesében már nem számoltak vele, olyan klubot keresett, amelyben lehetőséget kaphat. Noha Marco Rossi – Szalaihoz hasonlóan – elvitte a 2024-es németországi Eb-re, a Svájc elleni találkozón pályára is lépett, azóta a szövetségi kapitány ragaszkodik ahhoz, hogy csak úgy lehet valaki válogatott, ha klubcsapatában rendszeresen lehetőséget kap, ezért Lang Ádám nem kapott meghívót.

A nemzeti együttesnél a háromvédős rendszerben Rossi a Lang, Willi Orbán, Szalai triót szerepeltette, ám Szalai és Lang klubjában mellőzötté vált, miközben a jobb oldalon a Parma hátvédje, Balogh Botond, átellenben a Hertha játékosa, Dárdai Márton egyre jobb teljesítményt nyújtott, kiszorítva a két peremre szorulót.

Lang Debrecenben, Szalai a belga Standard Liege-ben folytatja, s ha visszanyerik formájukat, Rossi számíthat rájuk, ami azért is fontos, mert visszatérésükkel posztonként két-két labdarúgóval számolhat a kapitány. Ha még azt is idevesszük, hogy a Ferencvárostól Botka Endre ugyancsak a több játéklehetőség reményében távozott a Kecskeméthez, a jobb oldalon hárman is harcolnak egy helyért, ebből pedig a nemzeti csapat csak profitálhat. Továbbá a védekező középpályás Nikitscher Tamás szerződtetése elől minden akadály elhárult Valladolidban, akár nyugodtak is lehetünk a közelgő világbajnoki selejtező előtt: a védekezéssel nem lesz baj.

Lang a magyar együttes 2024-ben játszott 13 meccse közül ötön pályára lépett, ez nem rossz arány. Ha a Lokiban folyamatosan átlagon felül teljesít, Rossi biztos megadja neki az esélyt, hogy megvívjon a jobb oldali védő posztjáért Balogh Botonddal.

Lang Ádám biztosan felveszi a kesztyűt.

