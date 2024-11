Így látja Hajdú B. István a magyar válogatott Nemzetek Ligája-esélyeit

Hollandiával idegenben, Németországgal pedig hazai pályán csap össze a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában. A mérkőzések előtt a népszerű riporter, Hajdú B. István osztotta meg várakozásait az M4 Sporton.

„Azt várom, hogy a magyar válogatott méltó ellenfele lesz a hollandoknak. Számukra is van tétje a mérkőzésnek, hiszen egy győzelemmel egészen biztosan a csoport második helyén végeznének. A hollandoktól az elmúlt években hatot, hetet, nyolcat kaptunk, ami nem szép emlék. Azonban szervezett játékkal, ami nem feltétlenül jelenti a szemkápráztató sarkalásokkal teli összjátékot, az ellenfél kapujára is veszélyesek lehetünk. Bízom abban, hogy felemelt fővel jövünk le a pályáról, és nem lesz olyan összeomlás, mint a németek ellen. Úgy gondolom, minél tovább szoros az eredmény, annál nagyobb az esélye, hogy a vége is jó eredménnyel záruljon.”

Hajdú B. István hozzátette, hogy egy hollandiai magyar siker esetén nem lesz tétje a németek elleni meccsnek, hiszen akkor legalább másodikok vagyunk.

„Egy csapattól nem szoktunk zsinórban négyeket-ötöket kapni, úgyhogy szerintem a németek ellen nagyobb esélyünk van a pontszerzésre.”

A magyar válogatott szombaton lép pályára Hollandiában, három nappal később Németországot fogadja.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Demjén Patrik (MTK)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

AZ A3-CSOPORT HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Spíler2)

20.45: Hollandia–Magyarország(Tv: M4 Sport)

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia (Tv: Spíler2)

20.45: Magyarország–Németország (Tv: M4 Sport)