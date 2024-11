Helyettünk is hős – Szöllősi György jegyzete

Sőt, talán olykor külön előny a zárt futballvilágon kívülálló érdeklődő látásmódja vagy akár a női szempontú megközelítés, ami formabontó, de úgy láttam, sok vendég számára rokonszenves megoldásokat eredményezett. A múzeum fő helyen olvasható központi üzenete – „Helyettünk is hős” – jól kifejezi, hogy a magyarok milliói számára kínkeserves huszadik század legnehezebb éveiben miként jelentett reményt Puskás és társai sikertörténete, hogy bennük öltöttek testet legjobb tulajdonságaink, kicsit mi is ők voltunk és ők mi. Ahogy Schmidt Mária a beszédében fogalmazott, minden magyarban van egy kis Puskás. Ezt is üzeni a múzeum, amely többrétű funkcióját nyilván akkor tölti be, ha a futballturisták által olyannyira kedvelt stadionkörút részeként elődje, a Népstadion és az immár saját jogán is kultikus Puskás Aréna más érdekes helyszíneinek (öltöző, kispad) meglátogatása mellett, azokkal egybefűzve válik látogathatóvá a rövid tesztidőszak után mindenki számára, étteremmel, ajándékbolttal kiegészítve. Ahogyan illik, mondhatnánk fölényesen, ha nem tudnánk, hogy a legutóbbi időkig egyáltalán nem volt minden igényt kielégítő nemzeti stadionunk, ami volt, annak is félbemaradt az építése, és valahogy sohasem mentek úgy a dolgok a magyar futballban, „ahogyan illik”.