„Rendkívül bosszantó eredmény” – védekező magyarokról írnak a holland lapok a budapesti döntetlen után

„Van Dijk kiállítása után Hollandia nagyon fontos pontokat veszített Magyarországon” – írta szalagcímében a Voetbolzone nevű holland szakportál, amely a szombat reggeli vezető cikke további részében úgy fogalmazott: Ronald Koeman csapata csak nehezen alakított ki helyzeteket a védekező magyar válogatott ellen, és Van Dijk kiállítása után igazán nehéz helyzetbe került, ám „Denzel Dumfries fejese a meccs záró szakaszában meghozta a megoldást.”

Kiemelték továbbá Koeman néhány taktikai húzását, mint például, hogy Mickey Van de Vent játszott balhátvédként, Joshua Zirkzee pedig Brian Brobbey-vel szemben a kezdőcsapatban kapott játéklehetőséget. A magyar csapat kapcsán külön említést tettek Szoboszlai Dominikról, s megemlítették, hogy a magyarok csapatkapitánya a Liverpoolban Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo csapattársa.

„A meccs nyitó szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar csapatnak védekezési szándéka van” – írták a bővebb elemzésben, hozzátéve, hogy a magyar válogatott a meccs első 13 percében hét szabálytalanságot is elkövettek, és a hazaiak előtt a 15. percben adódott az első lehetőség Sallai Roland lövését követően. A magyar vezető találat kapcsán kiemelték: a középpályán Tijjani Reijnders labdavesztése eredményezte azt, hogy Nagy Zsolt beívelése után Sallai a holland kapuba bombázta a labdát. „A második félidőt Hollandia lényegesebben erősebben kezdte, mint az elsőt, és nyomást gyakorolt a magyar kapura” – tértek át a folytatásra.

Van Dijk kiállítását különösebb nem kommentálták, tényszerűen annyit közöltek róla, hogy az első sárga lapot reklamálás miatt gyűjtötte be, a másodikat pedig egy elkésett belépőt követően. „Hollandiának ezt követően sikerült visszajönnie a meccsbe, miután Gakpo szabadrúgását Dumfries keményen fejelte a kapuba” – írták az egyenlítő találatáról, majd a tudósítás végén elismerték: a meccs hajrájában már Hollandia kényszerült védekezésre a Puskás Arénában.

Az egyéni értékeléseket tekintve a szaklap egyébként Stefan de Vrijt látta a hollandok legjobbjának, neki 7-es osztályzat járt. A legalacsonyabb értékelésben Zirkzee részesült, az ő teljesítményét 4-essel jutalmazták. De idézték a korábbi válogatott támadót, Pierre van Hooijdonkot is, aki érezhetően nem örült az egy pontnak a meccs után: „Ez rendkívül bosszantó eredmény egy olyan válogatottal szemben, amely ennyire védekezően futballozik, és egy kicsit a játékvezető is segíti” – fogalmazott, majd áttért a hollandok németek elleni soron következő NL-meccsére is: „Most Németországba kell menni, és ismét nyomás helyeződik a csapatra. De ez már sokkal jobban fekszik a válogatottnak, mint az, amikor egy ilyen ellenféllel kell játszani” – utalt a mieink védekezőbb felfogására. Egy másik holland legenda, Rafael Van der Vaart is elmondta a véleményét, és már a németek elleni meccsre előretekintve azt jósolta, hogy „legalább két változtatás lesz a holland kezdőben a pénteki meccshez képest.”

A De Telegraaf vezető anyagában Van Dijk meccs utáni indulatos szavait idézte sejtelmesen: „Ha csapatkapitányként nem mondhatsz semmit...” – utaltak ezzel a holland játékos kiállítására. De egy másik cikkükben Koemantól is kiragadtak egy mondatot: a szövetségi kapitány pedig azt nehezményezte, hogy a magyar csapat tizenegy emberrel fejezte be a találkozót.

A német és a bosnyák lapok is foglalkoztak a magyar-holland összecsapással, igaz, nem túl nagy terjedelemben. A Kicker elsősorban a hollandok szemszögéből közelítette meg a találkozót, és a csalódott Van Dijk kiállítása utáni szavait idézte: „Nem értem...” – írták azt követően, hogy Németország pénteken 2–1-re győzött Bosznia-Hercegovina otthonában a csoport másik meccsen. Továbbá megjegyezték azt is, hogy Koeman szerint a játékvezető a magyarokat segítette, és ezért elégedett is lehet a döntetlennel.

Mint ismert, a német válogatott hétfőn Hollandiával találkozik majd az NL-ben, ennek kapcsán pedig arról írtak, hogy ezen a meccsen várhatóan Matthijs de Ligt és De Vrij alkothatja majd az „oranje” középső védelmét. De további lehetőségként megemlítették még Lutsharel Geertruidát, Jorrel Hatót és Ian Maatsent is.

A bosnyák Oslobodjenje portál arról tett említést, hogy a magyarok elleni hétfői meccsen a válogatott két játékosa sem állhat Sergej Barbarez szövetségi kapitány rendelkezésére, mivel a németek ellen Adrian Leon Barisic és Ermedin Demirovic is az eltiltás sorsára jutott. „Minden vereség fáj, de most jön Magyarország. Kemény meccs lesz mindenki számára” – idézte a szövetségi kapitányt még a németek elleni vereség után a portál.