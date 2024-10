Időutazás Telkiben – Borbola Bence jegyzete

„ITT A VÉG!” – írtuk a 2013. október 12-én megjelent címlapunkon. A megfogalmazás nem volt túlzó, a 8–1-es vereséggel az Egervári Sándor által irányított válogatott Amszterdamban akkora pofonba szaladt bele, hogy abból a magyar futball hónapokig képtelen volt lábra állni. Megalázó cselek, kiábrándító védekezés, elképesztő Devecseri-öngól, a mozdulat láttán a mérkőzést a helyszínről közvetítő Gundel Takács Gábor sem jutott szóhoz, mellettünk üldögélve halkan mindössze annyit mondott mikrofonjába: „Szegény Devecseri, szegény mi…” Csoda helyett sohasem látott verést kapott a válogatott, minden idők egyik legsúlyosabb kudarcát szenvedte el, hogy aztán napokkal később Szalai Ádám Telkiben megmondta a frankót, annyira le vagyunk maradva a képzésben, hogy az valami elképesztő, és hogy nem most, huszonöt-huszonhét évesen tanulnak majd meg futballozni.

Szalai Ádám most visszarepülhet az időben.

Edzőként élete első mérkőzésére készül, a csapat sportközpontjában naponta sétál el a terem előtt, ahol tizenegy esztendővel ezelőtt kifakadt. Most ismét a hollandok kísértik. Jó lett volna megtudni, mi jár a fejében, immár edzőként milyen útravalót ad mondjuk a helyébe lépő Varga Barnabásnak, de a 86-szoros válogatott korábbi csatár egyelőre nem szeretne nyilatkozni. Marco Rossi segítőjeként mindenesetre az oranje ellen debütál, márpedig az ember péntek estére könnyebb randipartnert is el tudna képzelni magának. Már csak azért is, mert az utóbbi időben nem szárnyal a nemzeti csapat, az előző öt meccsen szerzett két gól kevés. De ne feledjük, a válogatott magának tette ilyen magasra a lécet. Végre elhihettük, hogy igenis legyőzhető Anglia, lehet ikszelni a németekkel, oda-vissza verhető Szerbia – a realitás azonban nem ez. De… Péntek este telt ház lesz a Puskás Arénában, úgyhogy amikor a manapság a holland válogatott másodedzőjeként dolgozó egykori magyar kapitány, Erwin Koeman leül a kispadra és felnéz a lelátóra, aligha hisz majd a szemének: tizennégy éve távozott, és mekkorát fordult a világ a magyar válogatottal.

Persze, jó lenne mással is meglepni őt – mondjuk, győzelemmel…

