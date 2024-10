„Az Adidas Bene-kollekcióval, a Real Madrid ajándék Ferrarival várta” – ifjabb Bene Ferenc édesapjáról

„Nagy szívfájdalmam, hogy kevés felvétel maradt fent édesapám karrierjéről, tudomásom szerint a Marokkó elleni találkozóról sincs egyetlen filmkocka sem. A mérkőzés jelentőségével természetesen tisztában vagyok, beszéltem róla vele. Ő akkor tizenkét góllal lett gólkirály az olimpián. Ez azóta is csúcs, pedig olyan nagyságok próbálkoztak a megdöntésével, mint a brazil Ronaldo vagy éppen Messi” – nyilatkozta ifjabb Bence Ferenc édesapja Marokkó elleni olimpiai teljesítményéről, majd két, a meccset övező történetet is elmesélt.

Fotó: Nemzeti Sport

„A találkozó előtti napon édesapám az utcán sétált Gelei Józseffel, a magyar csapat kapusával, és meglátott egy cukrászdát. Bement volna, de Gelei Józsi azt mondta, inkább menjenek tovább, viszont annyi gombóc fagyit kap tőle később, ahány gólt rúg Marokkónak. Hat gombóc lett belőle. Szintén ehhez a találkozóhoz kapcsolódik, hogy amikor a marokkói király meghallotta, hogy a válogatottjuk 6–0-ra kapott ki Magyarországtól és mind a hat gólt egy bizonyos Bene nevű ember lőtte, akkor kijelentette, mindenképpen meg akar ismerkedni ezzel a futballistával. Így fordult elő, hogy az olimpia után a marokkói király meghívta országába az Újpestet, több százezer dollárt fizetett azért, hogy láthassa játszani a csapatot és benne az édesapámat” – mesélte.

„Hosszú évek óta próbálom felkutatni az édesapámhoz köthető tárgyi emlékeket, talán nem is eredménytelenül, hiszen a Puskás Intézet jóvoltából utazó vándorkiállítás lett belőle. A Marokkó elleni hat gólra visszatérve, az a zászló pont megvan, amelyet a marokkói csapatkapitány adott a magyar válogatottnak a találkozó előtt” – tette ahhoz arra vonatkozóan, hogy milyen tárgyi emlékei vannak Bence Ferenc karrierjéről, majd beszélt édesapja emberi oldaláról is.

„A labdarúgást tekintve hihetetlenül profi, nyugodtan mondhatom, hogy megelőzte a korát. A hatvanas-hetvenes évek Magyarországán, annak moráljában szembetűnő volt az az alázat, amelyet a futball iránt képviselt. Neki soha nem voltak ügyei. Soha nem volt benne egyetlen bundában sem, nem mellékesen a több évtizedes karrierje során soha nem állították ki. Mindig tisztelte az ellenfeleit, az erkölcs terén pedig rendíthetetlen volt.”

Ezt követően természetesen az is feljött, miért nem igazolt soha külföldre Bene: „A kommunisták nem engedték, hogy külföldre igazoljon, pedig a Real Madrid, a Barcelona, az Inter, a Hamburg, az Ajax és a Boca Juniors is át akarta igazolni a karrierje csúcsán. Számtalan lehetőséget elvettek tőle. Elég csak azt említeni, hogy Németországba azzal csábították, hogy ha igent mond, a híres sportszergyártó, piacra viszi az Adidas Bene kollekcióját. Mikor egy válogatott meccs miatt Madridba utazott a csapat, a reptéren a Real Madrid képviselője konkrétan megmutatott egy Ferrarit a parkolóban, hogy csak rá vár, írja alá a szerződést, és már ülhet is be az autóba. Arról is mesélt, hogy amikor Johan Cruyff a holland Ajaxtól a Barcelonához szerződött, az amszterdamiak minden követ megmozgattak, hogy hozzájuk menjen, de nemet mondott, hiszen csak úgy mehetett volna, ha disszidál, ő pedig nem akarta a hazáját elhagyni.”

Ifjabb Bene Ferenc (Fotó: Nemzeti Sport)

Ifjabb Bene Ferenc az interjú végén beszélt saját futball- és edzőkarrierjéről, a Nemzeti Sportrádiónál betöltött munkájáról, majd a hollandok elleni magyar válogatott meccsről is: „Ha a csapat és a közönség továbbra is erős egységet képez és azt a mentalitást hozza az együttes, amelyet megszokhattunk tőle korábban, és ha végre ismét lesz egy kis szerencsénk, akkor jó eredményt érhetünk el a hollandok ellen.”

TOKIÓI OLIMPIA, 1964. október 11.

CSOPORTMÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–MAROKKÓ 6–0 (2–0)

Tokió, Nemzeti Stadion, 70 ezer néző, V.: Kim Duk Csun (dél-koreai)

Magyarország: Gelei – Novák D., Orbán Á., Ihász, Szepesi G., Palotai K., Komora, Varga Z., Bene, Farkas J., Katona S. Edző: Lakat Károly

Marokkó: Benkassou – Fahim, Nijam, Bensiffedine, Lamari, Abdel-Kader Mohammed, Bamous, Ben Dayan, El-Mansouri, Abdel-Kader Moukhtatif, Abdel-Kader Mourchid. Edző: Mohamed Massoun

Gólszerző.: Bene (13., 38., 70., 74., 78., 87. – a másodikat tizengyesből)