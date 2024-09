Újra meglepjük a németeket a Nemzetek Ligájában?

Az Eb-n ugyan 2–0-ra kikapott Magyarország Németországtól a csoportkörben, de előtte három tétmeccsen is veretlen maradt a Rossi-csapat a Nationalelf ellen, legutóbb éppen a Nemzetek Ligájában leptük meg Ter Stegenéket, akkor Szalai Ádám gólja döntött Lipcsében. Egy újabb magyar győzelem akár 10.00-es szorzóval is kecsegtet a Tippmixprón, a „Kétesély” fogadási soron pedig 3.60-as oddsot is jelenthet, ha Magyarország legalább 1 pontot szerez szombaton este Düsseldorfban.

Németország–Magyarország – 1X2