Sikeres NL-rajt, de Nagelsmann sokat kritizált – német lapszemle

A Kicker szaklap a mérkőzésen történtek tényszerű leírásával indítja „Egy új éra sikeres kezdete: Németország gólvágó hangulatban Magyarország ellen” című beszámolóját, s sietve leszögezi: „Jamal Musiala és Florian Wirtz ragyogott, Aleksandar Pavlovic pedig megszerezte első gólját a német válogatottban”. Kiemelik, Manuel Neuer, Toni Kroos és Thomas Müller válogatottbeli visszavonulása után a nemzeti csapatban már egyetlen 2014-es világbajnok játékos sem szerepel, s hogy „az új csapatkapitány Joshua Kimmich lett – tehát mindenképpen egy korszak kezdődik a Nationelfnél”. A magyar válogatottról annyit ír a lap, hogy az Eb-re sokak számára titkos favoritként érkező, ám végül a csoportkör után búcsúzó csapat összeállítása három helyen változott a skótok elleni Eb-meccset követően – vagyis, nem lihegték túl a magyar válogatottal azóta történtek ismertetését, persze a szombati eredmény ismeretében: miért is tették volna? A meccs leírásánál elismerik, „a kezdés zűrzavaros volt, ám Szoboszlai Dominiknek már a 8. percben a gólvonalról kellett tisztázni, s a félidő közepén meg is szerezte a vezetést a csapat egy nagyszerű támadás végén”, majd a németek a második félidőben felpörgették az eseményeket. Azt sem rejti a lap véka alá, hogy a második gólnál Musiala némi szerencsével tartotta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd Wirtz találata után is „többet akart Németország”, s Kai Havertz második kapufája után Pavlovic megszerezte első válogatottbeli gólját (4–0), ami után végül a peches Havertz állította be a végeredményt egy jogosan megítélt büntető értékesítésével.

A Bild a nagy különbségű győzelem ellenére meglepő kapitányi nyilatkozattal indít: „5–0 Magyarország ellen – de elsőre csak a kritika érkezett” című írásában kiemeli a lap, hogy Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kritikusan válaszolt a ZDF tv-csatornának, amikor a meccs után arról kérdezték, milyen volt a munkanapja?

„Az első 10-15 percben túlságosan lazák voltunk, és hiába volt helyünk játszani, nem volt könnyű dolgunk, mert a pálya sem volt túl jó állapotban, de aztán hozzászoktunk, domináltunk, és voltak helyzeteink is. Az első félidőben jóval nagyobb különbséggel kellett volna vezetnünk. Négy jó lehetőségünk is volt, nem számolva Havertz fejesét, mert az nem volt tiszta gólhelyzet, nehéz helyzetből fejelte kapura a labdát. Ma szerencsére a helyzet nem lett drámai, mert gólokat szereztünk a végén, de ha ilyen sok helyzetünk van, akkor azért kell a gyilkos ösztön, hogy hamarabb lezárjuk a mérkőzést” – idézi a lap a kapitányt, majd a zDF pályaszéli riporterének reakcióját is:

„Ma 5–0-ra nyert a csapat, és eddig csak rossz dolgot mondott, kritizált...” – mire a kapitány nevetve válaszolt:

„Azt kérdezték, milyen volt a munkanapom, hát elmondtam. De egyébként sok dolog nagyon jó volt a csapatnál, aminek örülök”.

A Német Labdarúgó-szövetség honlapja (dfb.de) idézi az első gólt szerző Niclas Füllkrugot, aki szerint a német válogatott megtartotta az Eb-szereplésből adódó eufóriát, és erre építkezve aratott szép győzelmet.

„A Nemzetek Ligája egy nagyon érdekes sorozat, már csak az ellenfelek minősége miatt is. A magyar válogatott az elmúlt években sok gondot okozott nekünk, de ma sikerült boldoggá tennünk a szurkolóinkat. Nagyon élveztem, hogy elöl Musialával és Wirtz-cel játszhattam, ebből még sokat profitál majd a csapat” – értékelte a szövetség oldalán a meccset a nyáron a West Ham Unitedhez igazolt csatár.

A Süddeutsche Zeitung „Öt góllal a kétségek ellen” címmel számol be a találkozóról, s mint írják „az első meccsen Kroos, Gündogan, Müller és Neuer nélkül a német válogatott ragyogóan játszott, és 5–0-ra győzött Magyarország ellen”. Majd gyorsan hozzáteszik azt is: „igaz, az ellenfél nem különösebben nehezítette meg a csapat dolgát”.