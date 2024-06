Marco Rossi: Nagy áldozatra kért az MLSZ vezetősége

Újra exkluzív tartalommal jelentkezik a Csisztu Sport Cast, amelynek érdekessége, hogy 2021-ben a Covid-lezárások kellős közepén, hasonló részletességgel kérdezte Marco Rossit egy dupla epizódban. Akkor is a telki edzőtáborban indult az Európa-bajnokság előtti beszélgetés, azzal a céllal, hogy megérthessük: miként dolgozik a kapitány, hogyan működik a Rossi-team, és mi az az edzői filozófia, amelynek a mentén építkezik az olasz szakember.

Az akkor forgatott második részben mélyebben megismerhettük Marco Rossit, az embert, a volt focistát, a férjet és kétgyerekes apát, a férfit, aki, ahogy mondta, „I like pörkölt”, vagyis aki szereti a magyar pörköltet, és aki teljes tudásával készült a halálcsoportra az Eb-n, azaz akkor a portugál, a francia, és német csoportellenfelekre. Most újra Eb-re utaznak a mieink, na de micsoda különbség van a két Rossi-válogatott között?! Ahogy mondta a mostani epizódban ...„természetesen az élet minden területén, nem csak a sportban, nem csak a futballban, létezik a szerencse, mint tényező, ami szintén nagyon fontos. De mi azon dolgoztunk az elmúlt három évben, hogy csökkentsük a szerencse szerepét a mérkőzéseinken. Szóval alapvetően elégedettek vagyunk” – mondta a kapitány.

Láthattuk Marco Rossit az elmúlt esztendőkben elégedetten és keményen fogalmazva is nyilatkozni, de a legjellemzőbb az volt, hogy mindig megmondta az igazat. A műsorban arra is rákérdeztünk, hogy miként adagolja a „szigorát”, függően attól, mire van szüksége a csapatnak. „Ha mindig nagyon szigorú az ember a kommunikációban, akkor amikor még szigorúbbnak kellene lennie, nem lesz képes valóban átadni azt az lelkiállapotot, amire igazán szükség lenne a fejlődéshez... Szóval ha alapvetően emberként, másodszor pedig edzőként tisztelnek, tisztelik a tudásod, akkor követni fognak. De önazonosnak kell lenned, nem hazudhatsz nekik, és lojálisnak is kell lenned hozzájuk” – mesélte szakmai hitvallásáról a Mister.

A mostani epizódban arra is választ kaphatunk, mit vár Marco Rossi a magyar csapattól az Európa-bajnokságon, vagy hogy a Dibusz avagy Gulácsi dilemma esetében mit keres(ett) a végső döntéséhez. Ezeknek is utánajárt a műsor, miközben arra is fény derül a beszélgetésből, mi az az áldozat, amit Marco Rossi képes volt meghozni mint magyar szövetségi kapitány, mivel erre kérte az MLSZ vezetősége.

A TELJES BESZÉLGETÉS