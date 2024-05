Kapus- és támadóposzton variálhat Marco Rossi

JÚNIUS 14-ÉN KEZDŐDIK az Európa-bajnokság a Németország–Skócia mérkőzéssel. A magyar válogatott június 15-én Svájc ellen lép először pályára, abban alighanem mindenki egyetért, azon a találkozón sok múlik. A győzelem szárnyakat adhat a csapatnak, a döntetlen sem rossz eredmény, vereség esetén azonban máris nyomás alá kerülnének a játékosok.

Ebből a szempontból sem rossz, hogy a keret zömét rutinos, sokat megélt futballisták alkotják. Nagy Ádám, Fiola Attila és Kleinheisler László a legutóbbi két Európa-bajnokságon is pályára lépett, a jelenlegi keretből a legtöbb Eb-meccse éppen Nagy Ádámnak van, aki hatszor szerepelt eddig (a csúcstartó a már visszavonult Szalai Ádám hét mérkőzéssel). Döntő lesz az (is), a kulcsemberek közül ki, milyen formában várja majd az Európa-bajnokságot, mentálisan és fizikailag mennyire lesz friss. Lássuk csapatrészenként a legégetőbb kérdéseket.

Két játékosáért aggódik a skót szövetségi kapitány Steve Clarke skót szövetségi kapitány nem lehet nyugodt, ugyanis az Európa-bajnoksághoz közeledve két középpályása sincs százszázalékos állapotban. Stuart Armstrong és Billy Gilmour sérüléssel küzd, s bár a Southampton és a Brighton középpályása is bekerült a bő keretbe, még nem biztos, hogy felépül a németországi tornára. „Előfordulhat, hogy két játékost is elveszítünk az Európa-bajnokság előtt, az előző kontinenstornát megelőzően Ryan Jacket és Kenny McLean dőlt ki a sorból – mondta Steve Clarke szövetségi kapitány. – Nem lenne újdonság, ha ismét megtörténne, de nem tehetek mást, keresztbe teszem az ujjaim és szorítok a felépülésükért.”

Dibusz Dénes kontra Gulácsi Péter. Fogynak a napok, Marco Rossinak hamarosan döntenie kell. A szövetségi kapitány a kerethirdető sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, van elképzelése, ki álljon Németországban a gólvonalon, de ne feledjük, a csapatra még vár az Írország és Izrael elleni két felkészülési találkozó. Érvek és ellenérvek bőven vannak a két kapus mellett, ha a szurkolói szavazásokat venné alapul a kapitány, alighanem Dibusz Dénes kezdene Svájc ellen, de az is erős álláspont, hogy a magasabban jegyzett bajnokságban (Bundesligában) futballozó játékost, Gulácsi Pétert állítsa a kapuba.

A védelemben van a legtöbb probléma. Lang Ádám és Fiola Attila sérülés után lábadozik, hetek óta nem játszottak mérkőzést, utóbbinak ráadásul a vállát is meg kellett operálni. Szalai Attila jövője továbbra sem rendeződött Németországban, ahogy Hoffenheimben, Freiburgban sem játszott, s ha valaki, ő tényleg meccshiánnyal küzd. Marco Rossi azonban továbbra is bízik benne, már csak azért is, mert a megfelelő tudású belső védők nem állnak sorban a válogatott öltözőjének ajtaja előtt. Sok múlhat Willi Orbán játékán, egyértelmű vezére a védelemnek, Dárdai Márton pedig új szereplő a csapatban, egyáltalán nem lesz mindegy, miként illeszkedik be az olajozottan működő gépezetbe. A védelem két szélén már jobb a helyzet, Loic Nego a francia Le Havre együttesében játszotta végig az idényt, míg a balszárnyon Kerkez Milos lehet erőssége a nemzeti együttesnek.

A riadalom után nyugodtabbak a svájciak: nem súlyos Xherdan Shaqiri sérülése Xherdan Shaqiri hétfőn megérkezett a svájci válogatott edzőtáborába, ám a sajtó munkatársai sehol sem látták az Egyesült Államokból hazatérő labdarúgót, ez felerősítette a vádlisérülésével kapcsolatos aggodalmakat. Utóbb kiderült, a Chicago Fire 32 éves játékosa egy muttenzi kórházban járt kivizsgáláson, s a Blick úgy tudja, hogy az eredmények derűlátásra adnak okot, a rutinos futballistának nincs nagy baja, szerdán csatlakozik a csapathoz. Denis Zakaria és Breel Embolo helyzete azonban továbbra sem kedvező: a Monaco középpályása és támadója egyaránt izomsérüléssel bajlódik, egyénileg készülnek a visszatérésükre, s leginkább arra van esély, hogy a második vagy harmadik csoportmérkőzésre felépüljenek, a magyar válogatott ellen tehát aligha játszhatnak – kerettagságukról június 7-ig kell döntenie Murat Yakin szövetségi kapitánynak.

Nehéz az alapembereket pótolni, úgyhogy a középpálya belső részén nincs túl sok variációs lehetőség. Az alapfelállás szerint Németországban is Nagy Ádám és Schäfer András kezdhet a három belső védő előtt, előbbit rutinja viheti előre, utóbbit a végeláthatatlan lelkesedése. Schäfer Andrásnak jót tett, hogy – ha nehezen is – az Union Berlinnel bent maradt a Bundesligában, alighanem kiegyensúlyozottabb lelkiállapotban lép pályára Németországban. A két labdarúgót a pálya ezen részén Callum Styles, esetleg Kleinheisler László pótolhatja, csakhogy előbbinek a jövője sem rendeződött még, utóbbinak pedig nagyon nem úgy alakult a mögöttünk hagyott idény, ahogy eltervezte. A Panathinaikosz színeiben mindössze két görög élvonalbeli, kölcsönklubjában, a horvát Hajduk Splitben pedig tizenkét bajnoki mérkőzés jutott neki. Ha pozitívumot akarunk keresni, a labdaéhségével aligha lesz gond az Európa-bajnokságon.

Támadófronton áll a legjobban a válogatott. A többség nemcsak játszott klubjában, alapembernek is számított. Sallai Roland jó formában futballozott Freiburgban, Varga Barnabás a Paks után a Ferencváros színeiben is NB I-es gólkirály lett (húsz találattal), Horváth Krisztofer Kecskeméten volt az együttes legveszélyesebb futballistája, Gazdag Dániel Amerikában állított fel klubrekordot, a legtöbb mégis a csapatkapitányon, Szoboszlai Dominikon múlik. Zseniálisan indította liverpooli pályafutását, és bár a hajrára visszaesett a teljesítménye, az vesse rá az első követ, aki ilyen fiatalon, ilyen tempót diktálva, ilyen nyomás alatt képes lenne jobban teljesíteni. Marco Rossi ebben a csapatrészben kiegészítő játékosokkal is jól áll, Varga Barnabás helyén adott esetben az erőcsatár, Ádám Martin jeleskedhet, a szélen pedig Csoboth Kevin kamatoztathatja gyorsaságát, és ott van még Gazdag Dániel és Horváth Krisztofer is. Ha minden jól alakul, a szövetségi kapitánynak lesz dolga az Európa-bajnokságot követően is, a közelmúltban viccesen megjegyezte, ha a válogatott továbbjut a csoportból, körbetekeri a Balatont – reménykedni lehet benne, hogy Marco Rossi már a kerékpáros-felkészülést is elkezdte a több mint kétszáz kilométeres távra…

Callum Styles jövője nyitott kérdés Kedden Varga Barnabás hosszabbította meg a Ferencvárossal szerződését, hétfőn Gulácsi Péter jelentette be, hogy 2026-ig papíron az RB Leipzig futballistája marad, május elején pedig az Union Berlin hosszabbított Schäfer Andrással. Marco Rossi 26 tagú Európa-bajnoki keretéből a többségnek nem kell nyári átigazoláson törnie a fejét. A legtöbben azok vannak, akiknek jövő nyáron jár le a szerződése, azaz sikeres Eb-szereplés után nagyot nőhet a piaci értékük. A transfermarkt.de oldala szerint Loic Negónak a francia Le Havre együttesénél 2025 nyarán jár le a szerződése, Dárdai Mártonnak a Herthánál, Nagy Zsoltnak a Puskás Akadémiánál, Lang Ádámnak a ciprusi Omonia Nicosiánál, a legutóbb Kecskeméten kölcsönben szereplő Horváth Krisztofernek az olasz Torinónál kell elgondolkodnia a jövőjén. A mögöttünk hagyott idényben kiemelkedően futballozó Sallai Rolandnak ugyancsak egy év múlva jár le szerződése a Freiburgnál, kérdés, hogy a 47-szeres válogatott támadó dobbantana-e a Bundesligából, vagy a jövőjét továbbra is Németországban képzeli el. A legaktuálisabb nyitott kérdés Callum Stylesé, aki a harmadosztályú Barn­sley kölcsönjátékosaként futballozott a Championshipben szereplő Sunderlandben. A védekező középpályás visszatért anyaegyesületébe, talán az sem véletlen, hogy ő csupán a hét második felében csatlakozik a már Telkiben készülő válogatott kerethez.

Damien Duff félti korábbi társát, John O’Shea-t Damien Duff Damien Duff, a Shelbourne vezetőedzője szerint korábbi csapattársának, John O’Shea-nek nem kellene az ír válogatott szövetségi kapitányi posztját betöltenie. O’Shea-t februárban nevezték ki ideiglenes kapitánnyá, majd a márciusi felkészülési meccseken az irányításával Írország előbb gól nélküli döntetlent játszott Belgiummal, majd egy nullára kikapott Svájctól. Úgy tűnt, mostanra találnak végleges megoldást, de továbbra ideiglenesen John O’Shea irányít. „Ha a helyében lennék, biztosan nem folytatnám ezt a munkát – idézte az independent.ie Damien Duffot. – Célkeresztbe tették, túl jó ember és edző ő ehhez. Klubcsapatnál kellene dolgoznia, a saját útját járnia, úgy tud a legtöbbet fejlődni. Büszkeség a válogatottat irányítani, de a jelenlegi helyzet kínos, régen futballnagyhatalom voltunk, már nem vagyunk az. Remélem, nem lesz rossz hatással a pályafutására, ugyanis briliáns edző, szép jövő áll előtte.” Írország június 4-én Magyarország, 11-én Portugália ellen játszik felkészülési mérkőzést.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

A SKÓT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 28 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Zander Clark (Hearts), Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Norwich City – Anglia), Liam Kelly (Motherwell)

Védők: Liam Cooper (Leeds United – Anglia), Grant Hanley (Norwich City – Anglia), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), Ryan Porteous (Watford – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Manchester United – Anglia)

Támadók: Ché Adams (Southampton – Anglia), Ben Doak (Liverpool – Anglia), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers – Anglia), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Hearts)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

A NÉMET LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 27 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton – Anglia), Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A SVÁJCI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 38 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ulisses Garcia (Marseille – Franciaország), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Augsburg – Németország), Bryan Okoh (Red Bull Salzburg – Ausztria), Becir Omeragic (Montpellier – Franciaország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Joel Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Andi Zeqiri (Genk – Belgium), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

A 2024-ES LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG KERETEI