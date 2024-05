A 2024-ES LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG KERETEI

A-CSOPORT

Németország, Magyarország, Svájc, Skócia

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

A SKÓT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 28 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Zander Clark (Heart of Midlothian FC), Craig Gordon (Heart of Midlothian FC), Angus Gunn (Norwich City – Anglia), Liam Kelly (Motherwell)

Védők: Liam Cooper (Leeds United – Anglia), Grant Hanley (Norwich City – Anglia), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), Ryan Porteous (Watford – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Manchester United – Anglia)

Támadók: Ché Adams (Southampton – Anglia), Ben Doak (Liverpool – Anglia), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers – Anglia), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian FC)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke

A NÉMET LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 27 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion – Anglia), Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A SVÁJCI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 38 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ulisses Garcia (Marseille – Franciaország), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Augsburg – Németország), Bryan Okoh (Red Bull Salzburg – Ausztria), Becir Omeragic (Montpellier – Franciaország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Joel Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Andi Zeqiri (Genk – Belgium), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

B-CSOPORT

Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Albánia

AZ OLASZ LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 30 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain – Franciaország), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham –Anglia)

Védők: Francesco Acerbi (Internazionale), Alessandro Bastoni (Internazionale), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Internazionale), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Internazionale), Jorginho (Arsenal – Anglia), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

Támadók: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

A SPANYOL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 29 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

kapusok: David Raya (Arsenal – Anglia), Unai Simón (Athletic Bilbao), Álex Remiro (Real Sociedad)

védők: Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho Fernández (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Jesús Navas (Sevilla), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia)

középpályások: Rodri (Manchester City – Anglia), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), Pedri (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Aleix García (Girona), Álex Baena (Villarreal), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

támadók: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Joselu Mato (Real Madrid), Ferran Torres (FC Barcelona), Ayoze Pérez (Real Betis)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A HORVÁT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Dominik Livakovic (Fenerbahce – Törökország) Ivica Ivusic (Pafosz – Ciprus), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Védők: Domagoj Vida (AEK Athén – Görögország), Josip Juranovic (Union Berlin – Németország), Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), Borna Sosa (Ajax – Hollandia), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen – Németország), Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), Martin Erlic (Sassuolo – Olaszország), Marin Pongracic (Lecce – Olaszország)

Középpályások: Luka Modric (Real Madrid – Spanyolország), Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), Marcelo Brozovic (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), Lovro Majer (Wolfsburg – Németország), Luka Ivanusec (Feyenoord – Hollandia), Luka Sucic (RB Salzburg – Ausztria), Martin Maturina (Dinamo Zagreb)

Támadók: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), Marco Pasalic (Rijeka)

Tartalékok: Dominik Kotarski (kapus, PAOK – Görögország), Borna Barisic (védő, Rangers – Skócia), Duje Caleta-Car (védő, Lyon – Franciaország), Niko Kristian Sigur (Hajduk Split), Kristijan Jakic (középpályás, Augsburg – Németország), Toni Fruk (középpályás, Rijeka), Petar Sucic (középpályás, Dinamo Zagreb), Marin Ljubicic (támadó, LASK – Ausztria), Igor Matanovic (támadó, Karlsruher SC – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

AZ ALBÁN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 27 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Elhan Kastrati (AS Cittadella – Olaszország), Thomas Strakosha (Brentford FC – Anglia), Etrit Berisha (FC Empoli – Olaszország), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt – Németország)

Védők: Iván Balliu (Rayo Vallecano – Spanyolország), Mario Mitaj (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Elseid Hysaj (SS Lazio – Olaszország), Berat Gjimshiti (Atalanta BC – Olaszország), Enea Mihaj (FC Famalicao – Portugália), Marash Kumbulla (US Sassuolo Calcio – Olaszország), Naser Aliji (FC Voluntari – Románia), Ardian Ismajli (FC Empoli – Olaszország), Arlind Ajeti (CFR Cluj – Románia)

Középpályások: Nedim Bajrami (US Sassuolo Calcio – Olaszország), Qazim Laci (Sparta Praha – Csehország), Ylber Ramadani (US Lecce – Olaszország), Kristjan Asllani (Internazionale – Olaszország), Ernest Muci (Besiktas JK – Törökország), Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich – Svájc), Medon Berisha (US Lecce – Olaszország), Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98 – Németország)

Támadók: Jasir Asani (Kvangdzsu – Dél-Korea), Armando Broja (Fulham FC – Anglia), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb – Horvátország), Mirlind Daku (FK Rubin Kazany – Oroszország), Rey Manaj (Sivasspor – Törökország), Taulant Seferi (Banijasz – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország

C-CSOPORT

Anglia, Dánia, Szlovénia, Szerbia

AZ ANGOL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 33 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

védők: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

középpályások: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

támadók: Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München – Németország), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa), James Maddison (Tottenham)

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

A SZERB LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Djordje Petrovics (Chelsea – Anglia), Predrag Rajkovics (Mallorca – Spanyolország), Vanja Milinkovics Szavics (Torino – Olaszország)

Védők: Szrdjan Babics (Szpartak Moszkva – Oroszország), Nikola Milenkovics (Fiorentina – Olaszország), Sztrahinja Pavlovics (RB Salzburg – Ausztria), Uros Szpajics (Crvena zvezda), Nemanja Sztojics (Topolyai SC), Milos Veljkovics (Werder Bremen – Németország)

Középpályások: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország), Mijat Gacsinovics (AEK – Görögország), Nemanja Gudelj (Sevilla – Spanyolország), Ivan Ilics (Torino – Olaszország), Filip Kosztics (Juventus – Olaszország), Szasa Lukics (Fulham – Anglia), Nemanja Makszimovics (Getafe – Spanyolország), Szrdjan Mijailovics (Crvena zvezda), Szergej Milinkovics Szavics (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Filip Mladenovics (Panathinaikosz – Görögország), Lazar Szamardzsics (Udinese – Olaszország), Dusan Tadics (Fenerbahce – Törökország), Andrija Zsivkovics (PAOK – Görögország)

Támadók: Luka Jovics (Milan – Olaszország), Alekszandar Mitrovics (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Petar Ratkov (RB Salzburg – Ausztria), Dusan Vlahovics (Juventus – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

A SZLOVÉN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 30 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Jan Oblak (Atlético Madrid – Spanyolország), Vid Belec (Apoel Nicosia – Ciprus), Igor Vekic (Velje), Matevs Vidosek (Olimpija Ljubljana)

Védők: Jure Balkovec (Alanyaspor – Törökország), Jaka Bijol (Udinese – Olaszország), Miha Blazic (Lech Poznan – Lengyelország), David Brekalo (Orlando City – Egyesült Államok), Vanja Drkusic (FK Szocsi – Oroszország), Erik Janza (Górnik Zabrze – Lengyelország), Zan Karnicnik (Celje), Petar Stojanovic (Sampdoria – Olaszország), Zan Zaletel (Viborg – Dánia)

Középpályások: Timi Maks Elsnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz – Görögország), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz – Ausztria), Tomi Horvat (Sturm Graz – Ausztria), Jasmin Kurtic (FC Südtirol – Ausztria), Sandi Lovric (Udinese – Olaszország), Benjamin Verbic (Panathinaikosz – Görögország), Miha Zajc (Fenerbahce – Törökország), Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava – Szlovákia), Nino Zugelj (FK Bodö/Glimt – Norvégia)

Támadók: Zan Celar (FC Lugano – Svájc), Josip Ilicic (NK Maribor), Jan Mlakar (Pisa – Olaszország), Benjamin Sesko (RB Leipzig – Németország), Andraz Sporar (Panathinaikosz – Görögország), Zan Vipotnik (Bordeaux – Franciaország), Luka Zahovic (Pogon Szczecin – Lengyelország)

Szövetségi kapitány: Matjaz Kek

Dánia: –

C-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

18.00, Stuttgart: Szlovénia–Dánia

21.00, Gelsenkirchen: Szerbia–Anglia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

15.00, München: Szlovénia–Szerbia

18.00, Frankfurt: Dánia–Anglia

JÚNIUS 25., KEDD

21.00, Köln: Anglia–Szlovénia

21.00, München: Dánia–Szerbia

D-CSOPORT

Franciaország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország

A FRANCIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EDDIG EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Alphonse Areola (West Ham – Anglia), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

Védők: Jonathan Clauss (Marseille), Théo Hernandez (Milan – Olaszország), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Ferland Mendy (Real Madrid – Spanyolország), Benjamin Pavard (Internazionale – Olaszország), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország)), N’Golo Kanté (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (PSG)

Támadók: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern München – Németország), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (Milan – Olaszország), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A HOLLAND LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 30 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton – Anglia)

Védők: Nathan Aké (Manchester City – Anglia), Daley Blind (Girona – Spanyolország), Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ian Maatsen (Dortmund – Németország), Micky van de Ven (Tottenham – Anglia), Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia)

Középpályások: Frenkie de Jong (Barcelona – Spanyolország), Jeremie Frimpong (Leverkusen – Németország), Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Teun Koopmeiners (Atalanta – Olaszország), Tijjani Reijnders (Milan – Olaszország), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (al-Ettifak – Szaúd-Arábia)

Támadók: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid – Spanyolország), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Donyell Malen (Dortmund – Németország), Wout Weghorst (Hoffenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Lengyelország: –

AZ OSZTRÁK LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 29 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Niklas Hedl (Rapid Wien), Tobias Lawal (LASK Linz), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise – Belgium), Patrick Pentz (Bröndby – Dánia)

Védők: Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg), Kevin Danso (Lens – Franciaország), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach – Németország), Philipp Lienhart (SC Freiburg – Németország), Phillipp Mwene (FSV Mainz – Németország), Stefan Posch (Bologna – Olaszország), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord – Hollandia), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach – Németország)

Középpályások: Thierno Ballo (Wolfsburg – Németország), Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim – Németország), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (1. FC Köln – Németország), Konrad Laimer (Bayern München – Németország), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: Marko Arnautovic (Internazionale – Olaszország), Maximilian Entrup (TSV Hartberg), Michael Gregoritsch (SC Freiburg – Németország), Andreas Weimann (West Bromwich Albion – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

15.00, Hamburg: Lengyelország–Hollandia

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Ausztria–Franciaország

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország

E-CSOPORT

Belgium, Románia, Ukrajna, Szlovákia

A ROMÁN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 30 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Horatiu Moldovan (Atlético Madrid – Spanyolország), Florin Nita (Gaziantep – Törökország), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (CFR)

Védők: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano – Spanyolország), Vasile Mogos (CFR), Andrei Burca (Al-Okdud – Szaúd-Arábia), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur – Anglia), Adrian Rus (Pafosz – Ciprus), Ionut Nedelcearu (Palermo – Olaszország), Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa – Lengyelország), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova)

Középpályások: Deian Sorescu (Gaziantep – Törökország), Nicolae Stanciu (Damak – Szaúd-Arábia), Marius Marin (Pisa – Olaszország), Alexandru Cicaldau (Konyaspor – Törökország), Razvan Marin (Empoli – Olaszország), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Dennis Man (Parma – Olaszország), Valentin Mihaila (Parma – Olaszország), Ianis Hagi (Alavés – Spanyolország), Florinel Coman (FCSB)

Támadók: Denis Dragus (Gaziantep – Törökország), George Puscas (Bari – Olaszország), Denis Alibec (Muaiter – Katar), Daniel Birligea (CFR)

Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

A SZLOVÁK LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 32 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), Marek Rodák (Fulham FC – Anglia), Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok), Dominik Takác (Spartak Trnava)

Védők: Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), Michal Tomic (Slavia Praha – Csehország), Matús Kmet (AS Trencín), Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), Adam Obert (Cagliari – Olaszország), Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emirátusok), Sebastian Kósa (Spartak Trnava)

Középpályások: Jakub Kadák (FC Luzern – Svájc), Matús Bero (VfL Bochum – Németország), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország), Patrik Hrosovsky (KRC Genk – Belgium), Stanislav Lobotka (SSC Napoli – Olaszország), Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), Dominik Holly (FK Jablonec – Csehország), Bénes László (Hamburger SV – Németország)

Támadók: Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), David Strelec (Slovan Bratislava), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország), Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország)

Tartalékok: Lubomír Belko (MSK Zilina), Richard Ludha (FK Teplice – Csehország), Marek Kristián Bartos (Podbrezová), Tomás Nemcík (Rosenborg BK – Norvégia), Peter Pokorny (Slask Wroclaw – Lengyelország), Artur Gajdos (AS Trencín), Erik Jirka (Viktoria Plzen – Csehország), Adrián Kaprálik (Gornik Zabrze – Lengyelország), Tomás Bobcek (Lechia Gdansk – Lengyelország), Erik Prekop (Bohemians Praha 1905 – Csehország), Adam Zrelák (Warta Poznan – Lengyelország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)

A BELGA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

kapusok: Koen Casteels (Wolfsburg – Németország), Mats Sels (Nottingham Forest – Anglia), Thomas Kaminski (Luton Town – Anglia)

védők: Timothy Castagne (Fulham – Anglia), Maxim De Cuyper (FC Bruges), Wout Faes (Leicester City – Anglia), Thomas Meunier (Trabzonspor – Törökország), Arthur Theate (Rennes – Franciaország), Jan Verthongen (Anderlecht), Zeno Debast (Anderlecht)

középpályások: Kevin De Bruyne (Manchester City – Anglia), Orel Mangala (Lyon –Franciaország), Amadou Onana (Everton – Anglia), Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid – Spanyolország), Axel Witsel (Atlético Madrid – Spanyolország), Aster Vranckx (Wolfsburg – Németország)

támadók: Johan Bakayoko (PSV – Hollandia), Yannick Carrasco (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), Romelu Lukaku (AS Roma – Olaszország), Dodi Lukébakio (Sevilla – Spanyolország), Lois Openda (RB Leipzig – Németország), Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)

Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco (olasz)

AZ UKRÁN LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Heorhij Buscsan (Dinamo Kijev), Andrij Lunin (Real Madrid – Spanyolország), Anatolij Trubin (Benfica – Portugália)

Védők: Valerij Bondar (Sahtar Doneck), Juhim Konoplja (Sahtar Doneck), Mikola Matvijenko (Sahtar Doneck), Bohdan Mihajlicsenko (Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Olekszandr Szvatok (Dnipro), Makszim Taloverov (LASK – Ausztria), Olekszandr Timcsuk (Dinamo Kijev), Ilija Zabarni (Bournemouth – Anglia)

Középpályások: Volodimir Brazsko (Dinamo Kijev), Viktor Cihankov (Girona – Spanyolország), Ruszlan Malinovszki (Genoa – Olaszország), Mihajlo Mudrik (Chelsea – Anglia), Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), Szerhij Szidorcsuk (Westerlo – Belgium), Tarasz Sztepanenko (Sahtar Doneck), Heorhij Szudakov (Sahtar Doneck), Olekszandr Zincsenko (Arsenal – Anglia)

Támadók: Artem Dovbik (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Valencia – Spanyolország), Andrij Jarmolenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Dinamo Kijev), Olekszandr Zubkov (Sahtar Doneck)

Szövetségi kapitány: Szerhij Rebrov

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

15.00, München: Románia–Ukrajna

18.00, Frankfurt: Belgium–Szlovákia

JÚNIUS 21., PÉNTEK

15.00, Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium

F-CSOPORT

Portugália, Törökország, Csehország, Grúzia

A PORTUGÁL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 26 FŐS EURÓPA-BAJNOKI KERETE

kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton – Anglia), Rui Patrício (AS Roma – Olaszország)

védők: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG – Franciaország), Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Goncalo Inácio (Sporting), Joao Cancelo (FC Barcelona – Spanyolország), Nelson Semedo (Wolverhampton – Anglia), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City – Anglia)

középpályások: Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham – Anglia), Otávió Monteiro (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Vitinha (PSG – Franciaország)

támadók: Bernardo Silva (Manchester City – Anglia), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Diogo Jota (Liverpool – Anglia), Francisco Conceicao (Porto), Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), Joao Félix (Atlético Madrid/FC Barcelona – Spanyolország), Pedro Neto (Wolverhampton – Anglia), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország)

szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A GRÚZ LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Luka Gugesasvili (Qarabag – Azerbajdzsán), Giorgi Loria (Dinamo Tbiliszi), Giorgi Mamardasvili (Valencia – Spanyolország)

Védők: Lasa Dvali (APOEL – Ciprus), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar Doneck – Ukrajna), Giorgi Gvelesziani (Perszepolisz – Irán), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Guram Kasia (Slovan Bratislava – Szlovákia), Szolomon Kvirkvelia (al-Ohdud – Szaúd-Arábia), Luka Locsosvili (Cremonese – Olaszország), Dzsemal Tabidze (Panaitolikosz – Görögország)

Középpályások: Szandro Altunasvili (Wolfsberg – Ausztria), Giorgi Citaisvili (Dinamo Batumi), Giorgi Csakvetadze (Watford – Anglia), Zuriko Davitasvili (Bordeaux – Franciaország), Dzsaba Kankava (Slovan Bratislava – Szlovákia), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Levante – Spanyolország), Nika Kvekveszkiri (Lech Poznan – Lengyelország), Szaba Lobzsanidze (Atlanta United – Egyesült Államok), Anzor Mekvabisvili (Universitatea Craiova – Románia), Levan Sengelia (Panaitolikosz – Görögország)

Támadók: Hvicsa Kvarachelia (Napoli – Olaszország), Giorgi Kvilitaia (APOEL – Ciprus), Georges Mikautadze (Metz – Franciaország), Budu Zivzivadze (Karlsruher SC – Németország)

Szövetségi kapitány: Willy Sagnol (francia)

Csehország: –

A TÖRÖK LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 35 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

kapusok: Dogan Alemdar (Troyes – Franciaország), Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Mert Günok (Besiktas)

védők: Samet Akaydin (Panathinaikosz – Görögország), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Özan Kabak (Hoffenheim – Németország), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Ahmetcan Kapan (Ajax – Hollandia), Mert Müldür (Fenerbahce), Cenk Özkacar (Valencia – Spanyolország), Caglar Söyüncü (Fenerbahce)

középpályások: Kaan Ayhan (Galatasaray), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Abdülkadir Ömür (Hull City – Anglia), Salih Özcan (Dortmund – Németország), Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg – Németország), Okay Yokuslu (West Bromwich – Anglia), Ismail Yüksek (Fenerbahce),

támadók: Yunus Akgün (Leicester City – Anglia), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Oguz Aydin (Alanyaspor), Irfan Kahveci (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Besiktas), Cenk Tosun (Besiktas), Enes Ünal (Bournemouth – Anglia), Yusuf Yazici (Lille – Franciaország), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Bertug Yildirim (Rennes – Franciaország), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

F-CSOPORT

JÚNIUS 18., KEDD

18.00, Dortmund: Törökország–Grúzia

21.00, Lipcse: Portugália–Csehország

JÚNIUS 22., SZOMBAT

15.00, Hamburg: Grúzia–Csehország

18.00, Dortmund: Törökország–Portugália

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

18:00: Az A-csoport 2. helyezettje–A B-csoport 2. helyezettje, Berlin (38. mérkőzés)

21:00: Az A-csoport győztese–A C-csoport 2. helyezettje, Dortmund (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

18.00: C1–A D/E/F-csoportok egyik 3. helyezettje (rangsor alapján), Gelsenkirchen (40. mérkőzés)

21.00: B1–D/E/F3, Köln (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

18.00: D2–E2, Düsseldorf (42. mérkőzés)

21.00: F1–A/B/C3, Frankfurt (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

18.00: E1–A/B/C3, München (43. mérkőzés)

21.00: D1–F2, Lipcse (44. mérkőzés)

NEGYEDDÖNTŐ

JÚLIUS 5. – PÉNTEK

18:00: A 39. mérkőzés győztese– A 37. mérkőzés győztese, Stuttgart (45. mérkőzés)

21.00: A 41. mérkőzés győztese– A 42. mérkőzés győztese, Hamburg (46. mérkőzés)

JÚLIUS 6. – SZOMBAT

18.00: A 40. mérkőzés győztese–A 38. mérkőzés győztese, Düsseldorf (48. mérkőzés)

21.00: A 43. mérkőzés győztese– A 44. mérkőzés győztese, Berlin (47. mérkőzés)

ELŐDÖNTŐ

JÚLIUS 9. – KEDD

21.00: A 45. mérkőzés győztese–A 46. mérkőzés győztese, München (49. mérkőzés)

JÚLIUS 10. – SZERDA

21.00: A 47. mérkőzés győztese–A 48. mérkőzés győztese, Dortmund (50. mérkőzés)

DÖNTŐ

JÚLIUS 14. – VASÁRNAP

21.00: A 49. mérkőzés győztese–Az 50. mérkőzés győztese, Berlin

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ A 17. LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁGRÓL

Németország harmadszor lesz házigazda: 1988-ban még Nyugat-Németországként rendezett először Eb-t (aranyérmes: Hollandia), a 2021-es sok helyszínes tornán négy meccset látott vendégül. A korábbi NDK területén először lesz Eb-meccs: a 2024-re kiválasztott helyszínek egyike Lipcse.

• Hivatalos elnevezés: UEFA EURO 2024

• Időpont: 2024. június 14. – július 14.

• Menetrend: a legutóbbihoz hasonló, azaz a hat négycsapatos csoportban körmérkőzést rendeznek, az első és a második helyezettek, valamint a legjobb négy csoportharmadik bejut a legjobb 16 közé, ahonnan kieséses formában folytatódik a torna.

• Csak tíz városban rendeznek mérkőzéseket: a legutóbbi, részben magyar rendezésű Eb mellett 1992-ben, 1996-ban, 2008-ban és 2012-ben két, saját helyszíne volt a csoportoknak. Ettől a gyakorlattól most ismét eltérnek. A rendező városok: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Lipcse, München, Stuttgart. (Düsseldorf kivételével mindegyik helyszín volt a 2006-os világbajnokságon is.

A nyitó mérkőzés Münchenben, a döntő Berlinben lesz.