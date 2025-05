Légiósok: Tóth Ábel szintet lépett a Rayo Vallecanónál

Tóth Ábel spanyolországi szerződéséről februárban a KA Sports Consulting and Management részéről Árpási Kolos nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. Elmondta: a 18 éves védő a Rayo Vallecano harmadik számú U18-as csapatába került, melyben a tavaszi szezonban folyamatosan pályára is lépett, sőt már két gólt is szerzett a területi bajnokságban. Jó teljesítményének köszönhetően pedig szintet lépett.